María Fernández-Rubíes deja claro que la falda lápiz de efecto piel está en tendencia y nos lo demuestra en la Milan Fashion Week

María Fernández-Rubíes ha pasado unos días en la ciudad italiana en la que se respira más moda del país, Milán, con motivo de la Milan Fashion Week. Acompañada de sus amigas y compañeras de profesión, María Pombo, Grace Villarreal y Sara Baceiredo, quienes nos han dejado looks que no han pasado desapercibidas en sus perfiles de redes sociales. Si bien María Pombo nos demostraba que la cinta de pelo de tela está en tendencia y se lleva con looks muy elegantes y sofisticados, tal y como hizo hace unos días en la ciudad italiana conjuntándolo con los 'no pants', camisa, stilettos negros y gabardina verde, su amiga y compañera influencer María Fernández-Rubíes apostaba por un look completamente diferente, muy sofisticado y elegante. Ella se ha decantado por una falda lápiz de efecto piel en color negro y lo ha acompañado con un top del mimo tono, sandalias y, como joya de la corona y toque de color, un collar y blazer de corte oversize en azul klein. La influencer tiene un estilo de lo más glamuroso, elegante y muy estiloso, sumándose a aquellas tendencias que casan y van acorde a su personalidad.

La Milan Fahion Week comenzó el 20 de febrero y culminará el próximo 26 de este mes, en el que podremos ver y detectar la tendencias que serán un imprescindible en nuestro armario la próxima temporada: prendas fluidas, cortes 'cut out' y tonalidades pasteles son algunas de las tendencias que estamos viendo a lo largo de esta semana. Como era de esperar, han sido muchas las influencers y celebrities que han acudido a este evento a los diferentes desfiles de casas de moda como Alberta Ferretti, Moschino o Marni. Desde Aitana con un look de lo más llamativo compuesto por pantalón de pinza beige, top de cuello alto y manga larga amarillo y chaqueta de cuero, Aitana acaparó todos los focos en el desfile de Fendi el primer día de la Milan Fashion Week. También fue María Fernández-Rubíes quien conquistó a todos sus seguidores con este 'total black' de falda lápiz de efecto piel y top que acompañó con chaqueta azul klein.

Falda midi cinturón efecto piel, de Mango (29,99 euros)

Un look ideal el de María Fernández-Rubíes para su segundo día de la Milán Fashion Week.