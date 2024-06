Si tienes que preparar la maleta de vacaciones de verano, mete este mono de crochet que ya tiene Sara Carbonero

Sara Carbonero tiene el mono de crochet que necesitas en tu maleta de vacaciones de verano. Confirmamos que ha empezado el calor y, con ello, hemos finalizado el cambio de armario. Hasta ahora no hemos sabido cómo vestirnos en primavera, puesto que el tiempo no nos ha dado la suficiente tregua para deshacernos de los vaqueros largos o las blazers. Pero, Sara Carboneroha dado oficialmente la bienvenida a la buena temperatura con un posado enfrente del espejo, en el que cualquier editora de moda no ha podido pasar desapercibido el mono de crochet más favorecedor. Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que las prendas de crochet son las claras ganadoras durante los meses de verano. Porque son fresquitas, fáciles de combinar y se pueden llevar tanto para la playa como para el street style. Esta vez, la periodista no ha dudado en confiar en la marca española Hilando el Tiempo para triunfar con este diseño hecho a mano de manera artesanal. Nos estamos refiriendo a un mono de crochet en beige que cuenta con la parte de arriba de tirantes y ajustada, mientras que la parte de abajo está confeccionada a modo de pantalón culotte. Sara Carbonerolo ha combinado con alpargatasplanas de plataforma perfectas para el día a día. Sin ninguna duda, la periodista ha vuelto a dejarnos palabras con su identificativo estilo boho chic.

Durante el verano no pueden faltar los vestidos de crochet, puesto que nos solucionan los looks en cuestión de segundos. Bien es cierto que Sara Carbonero es una amante de este tipo de prendas, pero ahora se ha pasado al lado de los monos de crochet que también favorecen la silueta de la mujer. Estamos seguros de que se lo llevará en su próxima escapada a la costa combinado con sus amadas alpargatas y su socorrido sombrero. De la misma manera, podemos afirmar que es la pieza infalible y necesaria que todas necesitamos meter en nuestra maleta de vacaciones de verano. Tanto para ir al paseo marítimo como para cualquier cita del día, porque el crochet está de moda y es uno de los tejidos más recurridos de las temporadas de calor.

Sara Carbonero. @saracarbonero

Una vez más, Sara Carbonero nos ha vuelto a conquistar con este mono de crochet de la marca española Hilando el Tiempo. La periodista sigue apostando y siendo fiel al estilo boho chic más deseado de la temporada primavera-verano.