No hay DANA que se resista al conjunto de crochet de Paula Echevarria de su colección con Primark para llevarlo con sandalias planas

Llega una potente DANA a España con tormentas y bajada de temperaturas, según nos informan nuestros compañeros meteorólogos, pero ni eso va a hacer que no queramos copiarle a Paula Echevarría este conjunto de crochet de su nueva colección para Primark. En los últimos días los termómetros han ido subiendo y ayer se registraron temperaturas auténticamente veraniegas en gran parte del país. El mes de junio ha empezado con calor más propio de julio, y hoy se podrían alcanzar los 40 grados por primera vez este año. Porque mientras llega la DANA, hoy en Madrid estamos en alerta naranja por altas temperaturas, y por eso necesitamos copiarle este conjunto de lo más fresquito a Paula Echevarría. Porque los conjuntos de dos piezas se convierten en nuestro uniforme de cada verano, y este de Primark con top y falda cortita, tiene pinta que va a ser uno de ellos.

En esta nueva cápsula de verano destacan los tonos tierra, que se convierten en la opción preferida para conquistar todos los looks de esta temporada. Las piezas sencillas y de carácter atemporal, que protagonizan esta colección, son clave para crear el armario perfecto para el día a día y, además aportan un toque de elegancia y sofisticación. Una colección muy completa en la que puedes encontrar looks que desafían todos los códigos. Se caracteriza por su energía desenfadada, con vestidos fluidos, total looks monocromático, el twin-set renovado, o el traje de tres piezas con bermuda, una de las grandes apuestas de esta temporada. Cada una de las piezas muestra fluidez y simplicidad. Y nosotras nos hemos enamorado de este conjunto que se va a convertir en un fondo de armario. Porque Paula Echevarría tiene claro como sobrellevar los días más calurosos este verano en la ciudad con el máximo estilo.

Top Sophia (19 euros) y mini falda (19 euros), de Primark

Conjunto estampado. Primark

Un conjunto de Paula Echevarría para Primark que la actriz ha combinado con unas sandalias planas en un conjunto cómodo y fresquito para este jueves infernal en Madrid.