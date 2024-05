Paula Echevarría se va de viaje con las New Balance de padre que mejor quedan con vaqueros de tiro alto

Paula Echevarría se ha ido de viaje a Disney con su familia, y no nos ha dejado ninguna duda de ello con su look de viaje. Paula Echevarríatiene claro que no va a deshacerse de sus New Balance favoritas. A un día de dar la bienvenida a junio, todas estamos pensando en desempolvar las alpargatas más confiadas de Mango o Zara o las sandalias más en tendencia para combinar con nuestros vestidos fresquitos y conjuntos ibicencos. No obstante, de momento Paula Echevarría ha encontrado las New Balance más estilosas que no se va a quitar ni con los conjuntos de punto más elegantes. Porque son ponibles, cómodas y tiene los colores perfectos para no preocuparnos por si combinan con otras prendas o no. Además, son las típicas zapatillas deportivas que podríamos encontrar en el armario de nuestro padre o novio (e, incluso, las podríamos compartir con ellos). Aunque veamos a Paula Echevarría con botas cowboy, de estilo moteras o bailarinas, el calzado infalible para las chicas que apuestan por lo versátil son las New Balance. Y tenemos claro que la celebridad es la clara reina de esta marca, puesto que ya nos ha dejado comprobar que cuenta con muchos más modelos que este: en total white o grises.

Pero, como no podía ser de otra manera, nosotras hemos fichado dos cosas de su look para viajar de las que hemos tomado nota y queremos compartir contigo: esas zapatillas New Balance blancas con estética retro que son tendencia y los mejores vaqueros rectos que puedes tener en el armario. Con su camiseta de Mickey, su maleta a juego y vaqueros de tiro alto de esos que tan bien sientan. No solamente Paula Echevarría se ha hecho con algunos de los modelos de New Balance, pues Amelia Bono o Tamara Falcó también los han incluido en sus looks. Por lo que tenemos cero dudas y muchas pruebas de que es el calzado que todas las chicas más fashionistas necesitan en su vestidor. Una de las tendencias más vistas en el street style, tanto por las editoras de moda como por las celebridades, son las zapatillasdaddy. Sin ir más lejos, se tratan de las deportivas que llevaban nuestros padres en los años 90 y que ahora todas deseamos tener. Indiscutiblemente, las New Balance son un ejemplo de ello, de la misma manera que varios diseños de Adidas o Hoff. No obstante, esta marca estadounidense se ha convertido en la favorita (y escogida) por todas las mujeres para crear looks desenfadados y casuales.

Paula Echevarría y su look de viaje. @pau_eche

Unlook de viaje de lo más estiloso y cómodo de Paula Echevarría, a la que estamos deseando ver con todos los estilismos que nos va a dejar en los próximos días.