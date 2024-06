Por culpa de Paula Echevarría vamos a sacar del amario nuestra bomber favorita para los días más fríos de junio

Paula Echevarría se ha ido de viaje a Disney con su familia, y no nos ha dejado ninguna duda de ello con su look de viaje. Paula Echevarría tiene claro que no va a deshacerse de sus New Balance favoritas. A un día de dar la bienvenida a junio, todas estamos pensando en desempolvar las alpargatas más confiadas de Mango o Zara o las sandalias más en tendencia para combinar con nuestros vestidos fresquitos y conjuntos ibicencos. No obstante, de momento Paula Echevarría ha encontrado las New Balance más estilosas que no se va a quitar ni con los conjuntos de punto más elegantes. Porque son ponibles, cómodas y tiene los colores perfectos para no preocuparnos por si combinan con otras prendas o no. Además, son las típicas zapatillas deportivas que podríamos encontrar en el armario de nuestro padre o novio (e, incluso, las podríamos compartir con ellos). Aunque veamos a Paula Echevarría con botas cowboy, de estilo moteras o bailarinas, el calzado infalible para las chicas que apuestan por lo versátil son las New Balance. Y si para el viaje la combina con jeans y camiseta de Mickey, ahora la ha lucido con una bomber verde a juego con los pantalones. O lo que es lo mismo, vamos a recuperar nuestras bombers favoritas para los días más fríos de junio como en París.

El street style de ciudades como Nueva York o Copenhague han venido a confirmar que se trata de la chaqueta más relevante de la temporada, y no solo ellos, también todas las influencers de nuestro país, y Paula Echevarría es buen ejemplo de ella. Porque si la bomber blanca se agotó en horas, esta negra de Zara no va a tardar. Las chaquetas bomber llevan meses anunciando su regreso, y este otoño 2023, han terminado por alzarse como una de las prendas más necesarias después de triunfar en primavera.

Uno de los looks de Paula Echevarría en París. @pau_eche

Un estilismo que le podemos copiar a Paula Echevarría en esta semana en el que se anuncia un descenso de temperaturas y lluvia en buena parte de España.