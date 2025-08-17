Directo
Incendios activos en España, en directo: focos descontrolados, evacuaciones, medios aéreos, hectáreas quemadas...
Hay 19 incendios activos y 450 medios desplegados por todo el país. 27 personas ya han sido arrestadas desde junio
La ola de incendios que asola España desde que comenzó el mes de agosto deja ya cerca de 120.000 hectáreas arrasadas, tres fallecidos y miles de desalojados en los 19 incendios activos que hay por todo el país. En estos momentos los principales focos afectan sobre todo a las provincias de Ourense, León, Zamora y Cáceres. Se trata del tercer peor año de fuegos en las últimas dos décadas y hay 450 medios desplegados, además de 1.400 efectivos de la UME.
Última hora de los incendios en España
2025 ya es el tercer peor año de la serie histórica en superficie quemada de España con 158.000 hectáreas calcinadas
2025 es ya el tercer peor año en número de hectáreas quemadas desde que comenzó la serie histórica en 2006. Los datos del sistema europeo Copernicus estiman que hasta la fecha se han quemado este 2025 unas 157.501 hectáreas en 202 incendios, muy por encima de las 42.615 hectáreas calcinadas en 215 incendios que se registraron 2024. Y agosto no ha terminado: las autoridades han indicado que el día de mayor riesgos de incendio serán este domingo 17 de agosto.
Pedro Sánchez visita hoy las zonas afectadas por los incendios de Ourense y León
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde se reunirá con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.
La próxima semana está previsto que el presidente visite otras zonas afectadas por los incendios, según informaron fuentes del Ejecutivo.
Los incendios forestales siguen devastando el noroeste de la península, ya que a medianoche de este sábado las comunidades de Galicia y Castilla y León sumaban 39 incendios activos, mientras que el de Jarilla, en Cáceres, se encuentra totalmente descontrolado.
Tres muertos, miles de desalojados y 120.000 hectáreas arrasadas en la semana negra de los incendios
La ola de incendios que asola España desde que comenzó el mes de agosto deja ya cerca de 120.000 hectáreas arrasadas, tres fallecidos y miles de desalojados en los 19 incendios activos que hay por todo el país. Se trata del tercer peor año de fuegos en las últimas dos décadas y hay 450 medios desplegados, además de 1.400 efectivos de la UME.
