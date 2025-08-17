Incendios activos en España, en directo: focos descontrolados, evacuaciones, medios aéreos, hectáreas quemadas...

2025 es ya el tercer peor año en número de hectáreas quemadas desde que comenzó la serie histórica en 2006. Los datos del sistema europeo Copernicus estiman que hasta la fecha se han quemado este 2025 unas 157.501 hectáreas en 202 incendios, muy por encima de las 42.615 hectáreas calcinadas en 215 incendios que se registraron 2024. Y agosto no ha terminado: las autoridades han indicado que el día de mayor riesgos de incendio serán este domingo 17 de agosto.

