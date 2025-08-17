El Gobierno vasco imita a Sánchez y dice a los ertzainas: "Si necesitas agua, pídela"

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha denunciado la grave situación que atraviesan los agentes debido a la ola de calor que golpea al País Vasco, con termómetros que han llegado a marcar hasta 50 grados en Bilbao. A este problema se le une la actitud del Gobierno vasco que, según esta entidad, imita a la de Pedro Sánchez y dice a los ertzainas: "Si necesitas agua, pídela".

Para este sindicato, una vez más, el Departamento de Seguridad pone en peligro la salud de sus hombres y mujeres. Para cubrirse, emite instrucciones ambiguas que en la práctica no resuelven nada: se limitan a decir que "el que necesite agua que la pida". "Como si garantizar la hidratación de los agentes fuese un privilegio y no una obligación básica de la Administración", lamentan.

"Esta fórmula, además de irresponsable, es impracticable, porque en la calle, con temperaturas extremas, no siempre se puede pedir agua, sino que debe estar asegurado su reparto de manera general a todos los agentes, sin excepciones y sin que nadie tenga que reclamarlo", reclaman.

Coche de Ertzaintza en San Sebastián EUROPA PRESS Europa Press

Además, señalan que hay una "preocupante descoordinación y una gestión basada en órdenes ambiguas", que lejos de aportar soluciones reales vuelven a poner en riesgo la salud de los profesionales. "No es la primera vez que ocurre: ya sucedió con el caso de los mosquitos tigre, donde se distribuyeron dispensadores de repelente a las comisarías, pero nunca se repartieron a quienes más lo necesitaban, los agentes que patrullan en las calles", valoran.

Botellas de agua en plena ola de calor

Desde el Si.P.E. advierten de que no van a quedarse de brazos cruzados. "Si el Gobierno Vasco sigue despreciando a la plantilla, estudiaremos movilizaciones, concentraciones y acciones sindicales contundentes para exigir respeto y condiciones dignas. La salud de los ertzainas no se negocia, se garantiza. Y quien no lo entienda, deberá asumir su responsabilidad política", advierten.

La realidad, una vez más, es que las botellas de agua se han llevado a las comisarías, pero no se reparten entre las patrullas, que son quienes sufren directamente las consecuencias del calor extremo. En jornadas con temperaturas históricas, los ertzainas están trabajando sin posibilidad de hidratarse de manera adecuada, con el consiguiente riesgo para su salud, para su rendimiento y, en última instancia, para la seguridad ciudadana que deben garantizar.

Para finalizar, exigen al Gobierno Vasco y al Departamento de Seguridad que abandonen la política de parches y órdenes vagas, y que adopten de inmediato medidas reales, claras y efectivas para proteger la salud de los ertzainas. "Lo contrario supone, una vez más, dar la espalda a quienes cada día ponen en riesgo su vida por la seguridad de todos los vascos", concluyen.