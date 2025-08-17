Gal Gadot atribuye el fracaso de “Blancanieves’’ en taquilla a la presión para pronunciarse contra Israel

Gal Gadot ha revelado su perspectiva sobre la recepción de la adaptación de Blancanieves, señalando la intensa presión mediática como un factor determinante en su mala recepción comercial.

La actriz israelí compartió su experiencia durante una entrevista a un medio de su país, destacando el disfrute del proceso de filmación y su colaboración con Rachel Zegler, a pesar del decepcionante resultado final de la película.

El contexto político actual ha jugado un papel crucial en la narrativa que rodea al filme. La diferencia ideológica entre las protagonistas, especialmente en relación con el conflicto israelí-palestino, ha generado una tensión que trasciende los límites de la producción.

La presión mediática en el mundo del espectáculo

Las declaraciones de Gadot ponen de manifiesto un fenómeno emergente en la industria del entretenimiento: la creciente exigencia de que las celebridades tomen posición en conflictos geopolíticos complejos.

Los datos económicos revelan el impacto significativo de este contexto: Blancanieves sufrió una pérdida estimada de 115 millones de dólares para Disney, un golpe considerable para una producción que prometía ser un éxito. La situación humanitaria en Gaza, documentada por organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras, añade otra capa de complejidad al análisis de Gadot.