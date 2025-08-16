Firma por el Real Madrid y hace feliz a Xabi Alonso

El Real Madrid apuesta por la cantera como lo demuestra la renovación de Thiago Pitarch, canterano nacido en 2005, que ha sellado su contrato con el club blanco y podría estrenarse muy pronto en una convocatoria oficial con el primer equipo. Los focos se encienden en Valdebebas, pues todo apunta a que Xabi Alonso contempla incluirlo en la lista para el próximo partido liguero frente a Osasuna.

El Real Madrid, consciente del potencial del joven mediocentro ofensivo, ha querido blindar su futuro antes de que otros clubes europeos pusieran sus ojos sobre él. Con velocidad, técnica y una madurez impropia de su edad, Thiago ha demostrado en la pretemporada que puede rendir a gran nivel y ganarse un sitio entre los profesionales. El acuerdo refleja el compromiso de la entidad con sus talentos formados en casa.

Una de las grandes revelaciones del verano.

Si hay un nombre que los aficionados y periodistas no dejan de repetir cuando se analizan las sorpresas de este verano, ese es el de Thiago Pitarch. El joven centrocampista ha entrado por los ojos de Xabi Alonso para una posición en la que el equipo no anda sobrado de futbolistas. Xabi Alonso es un técnico con pasado en la cantera blanca y mantiene la línea de confianza en la juventud. El entrenador tolosarra sabe que el Real Madrid tiene en Valdebebas una mina de talento y cree que el crecimiento de jugadores como Pitarch puede ser fundamental para refrescar la plantilla y garantizar recambios de calidad a medio plazo.

Thiago Pitarch La Razón

En el caso particular de Thiago, Xabi valora su polivalencia: puede actuar como interior en un 4-3-3, como mediapunta en un esquema más ofensivo o incluso acompañando a un pivote de contención en partidos donde la posesión es clave. Esa versatilidad se alinea con la filosofía del técnico de moldear futbolistas completos.

La gran noticia que circula en las últimas horas es que Pitarch podría ser uno de los elegidos para entrar en la convocatoria del próximo encuentro de Liga frente a Osasuna. Si bien no se garantiza su debut en el terreno de juego, dar ese paso supondría un premio merecido por su esfuerzo durante el verano y una señal inequívoca de que Xabi lo tiene muy presente. No va a jugar con el Castilla de Arbeloa, lo que una señal para lo que pueda pasar el martes.