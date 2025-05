Paula Echevarría: "No se entiende que mi proyecto más importante sea mi familia"

Último jueves de mayo, una azotea de la Gran Vía madrileña como escenario, y 35 grados a la sombra. Son las seis de la tarde, y entre abanicos y vasos de agua con hielo, nos citamos con Paula Echevarría (47 años), como embajadora de Pantene, para dar la bienvenida al verano. Una unión de la actriz asturiana con la marca que este mes de julio cumple diecinueve años. "Es la relación más duradera de mi vida, sin duda", comenta entre risas. Pero no es baladí, y menos en los tiempos que vivimos.

Todo empezó cuando Paula tenía 28 años, un año después de casarse con David Bustamante, con su carrera profesional empezando, y sin hijos. "Los tiempos cambian, todos evolucionamos. Yo he vivido el mayor proceso que se puede vivir como mujer con ellos. Dos embarazos, dos partos, con lo que eso conlleva para el tema capilar". Una maternidad que también cambió los objetivos de vida de la asturiana, que muchos no han entendido. Sobre todo, cuando al nacer su segundo hijo Miki, decidió parar durante cuatro años los rodajes como actriz, y hacer de su familia su proyecto personal de vida. Pasar tiempo de calidad en casa. Aunque no paró del todo, porque ha continuado con sus proyectos publicitarios y televisivos, pero se ha sentido incomprendida.

"Nadie considera la crianza de la familia como un proyecto de vida, y lo es. Es más fácil decir, que nadie me llamaba, ni me quería como actriz. Criar a mis hijos ha sido mi proyecto de vida, estos últimos años, y la gente no lo ha entendido. Además, no es que haya parado de trabajar, he seguido haciendo mil cosas de publicidad, y proyectos televisivos, solamente dejé de hacer rodajes, hasta que volví el año pasado con ‘Arcadia’. Decidí parar, quedarme en casa, porque mi hijo pequeño me necesita, pero aún me necesitaba más mi hija adolescente. Aunque la gente pensara que me quedaba por Miki, mi sentimiento es que lo hacía más por Daniella. El bebé con que le den de comer, le cambien el pañal, y lo duerman, basta. Pero una chica adolescente, es una edad muy complicada, y requiere más aún a su madre al lado", explica la actriz que empezó su andadura profesional en los años 90 en series como Al salir de clase, El Comisario, o posteriormente Velvet, y que bajo la batuta del director José Luis Garci participó en la película 'Luz de domingo', rodada en Asturias, nominada a 5 premios Goya y fue seleccionado por la Academia como una de las tres películas para optar a los Oscar, algo que repitió con 'Sangre de Mayo', también candidata a los premios estadounidenses.

Poder elegir

Paula Echevarría lo tiene claro. "Cuando haces una serie o una película, das tu vida totalmente a ellos, les perteneces. Eres esclava de unos horarios y una planificación. No puedes decidir si llevar a tus hijos al colegio, ni recogerlos, como yo he hecho estos cuatro años de mi vida. Obviamente, he echado de menos mi profesión, pero he tenido la suerte de poder elegir quedarme más en casa, y soy una afortunada por ello, porque otras madres no tienen la opción. Y aunque se hable mucho de conciliación, no existe para la mayoría de madres ni padres". Eso sí, Paula nos confiesa que cuando el pasado año se puso delante de las cámaras de nuevo para empezar el rodaje de la serie, estaba tan nerviosa como el primer día. Y no nos extraña teniendo al actor William Levy al lado. Pero fue sonar la claqueta, y sentir que nunca había parado su profesión.

Una estabilidad personal y profesional que la actriz valora a sus 47 años. Sobre todo, el estar más alejada del foco mediático de la prensa del corazón. Pero no solo por ella, si no por su familia. No hay que olvidar que en 2012 fue la celebridad patria más buscada en Google en España, solo el fallecimiento de Whitney Houston tuvo más búsquedas en internet durante ese año. "Yo soy muy fuerte, y siempre he sabido separar lo que es mi profesión, de mi persona. Me da rabia que digan mentiras sobre mí, pero no me afecta. Yo sé quién soy. Miguel fue la presa fácil al inicio de nuestra relación. En ese momento su equipo estaba en puestos de descenso, necesitaban un cabeza de turco, y el hecho de que saliera en la prensa del corazón, se lo puso muy fácil. Los programas se inventaron cosas muy desagradables de él. En mi caso fue peor, porque la persecución empezó cuando me separé de David. Lo pasé peor por mi hija, Daniella era pequeña para entender algunas cosas, pero tenía la edad suficiente para entender otras", reflexiona para LA RAZÓN.

Paula Echevarría en el evento de Pantene. Cortesía

Una persecución que hizo que a los años, tanto David como ella tomarán una decisión sobre la imagen pública de su hija, que también está cumpliendo ahora con su pequeño. "Al ver todo lo que se generaba con otros hijos de famosos, que los habían tenido en una burbuja, decidimos mostrarla con naturalidad. No queríamos que fueran como hienas a despedazarla viva cuando cumpla dieciocho. Buscamos evitar ese morbo por ver su cara, por eso viene conmigo a los eventos que le apetece, y posa. Cuando Daniella cumpla 18 años, será ella la que decida si hacer públicas sus redes sociales. Yo le aconsejaré, pero no le prohibiré nada. Pero por el momento no creo, a ella le gusta estar más detrás", zanja.