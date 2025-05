Los tops bordados que las chicas bohemias van a estrenar para empezar junio

No es ninguna novedad que el estilo bohemio o boho-chic lleva varias temporadas a la cabeza como una de las tendencias más buscadas por las que más saben de moda, y este verano no va a ser diferente. Por aquí como buenas fans de ese estilo tan relajado, romántico y très chic no se nos ocurre una mejor manera de comenzar el mes de junio que un top bordado que respira estilo por cada costura.

Es cierto que la estética bohemia lleva muchos años dando que hablar, pero en estos últimos su auge ha ido a otro nivel, ¿la razón?, marcas como Chloé con Chemena Kemeli al frente tienen gran culpa de que todas queramos vestir con vestidos vaporosos, vaqueros flare, tops bordados y tejidos tan románticos como ligeros durante todo el año, entre otras de las contribuidoras a este corriente también encontramos a Isabel Marant siempre fiel a su espíritu boho parisino o Antik Batik, una de las firmas favoritas de Eugenia Martínez de Irujo y otras tantas celebrities españolas.

Los tops bordados que necesitas en tu armario en junio

Ahora que las temperaturas son más bien suaves tirando a altas, nada como un precioso top de tirantes para elevar tus looks más bohemios. A continuación hemos hecho una selección de nuestros favoritos en Zara, Mango, Stradivarius, Sfera, Kiabi o Pull & Bear. Todos tienen en común un diseño delicado ideal para combinar con bermudas, faldas mini o maxi e incluso vaqueros flare. En colores desde el blanco impoluto a los pasteles más tendencia como el amarillo mantequilla o el rosa empolvado pasando por tonos más vibrantes como el azul eléctrico o un rosa intenso.

Top gasa tirantes bordados, de Zara (22,95 euros)

El camisón se transforma en tendencia: este top rosa empolvado con detalles de encaje es tan romántico como instagrameable.

Top bordados perforados, de Zara (25,95 euros)

El clásico top de bordado inglés que nunca falla, ahora con un plus de estructura y cuello subido para un look effortless chic que roza la perfección.

Top bordados lazadas, de Zara (25,95 euros)

Un toque victoriano, un poco de inspiración ibicenca y el resultado es este top bordado con lazadas que ya se ha ganado su hueco en el armario de las más estilosas.

Top volantes bordados, de Zara (27,95 euros)

Para las que buscan un boho más suave y parisino, este top en tono nude con textura floral y volantes es la respuesta perfecta.

Top bordado algodón, de Mango (39,99 euros)

Azul Klein, bordado etéreo y estructura minimal: el combo infalible si buscas un top boho con adn de insider.

Top vaquero sin mangas, de Kiabi (18 euros)

El top blanco impoluto que te pondrás en bucle todo el verano: sencillo, fresco y con ese bordado floral que grita Costa Brava en junio.

Top volantes bordados, de Stradivarius (19,99 euros)

Puro espíritu bohemio actualizado: mezcla de volantes sutiles y bordado floral que te traslada al sur de Francia sin despeinarte.

Top halter bordado, de Stradivarius (17,99 euros)

El broderie con actitud: este top rosa sube el volumen del armario boho con un corte que pide a gritos shorts denim y bailes al atardecer.

Top bordado schiffli, de Sfera (19,99 euros)

Si Alexa Chung hiciera escapadas a Cadaqués, este top estaría en su maleta: silueta halter y bordado ochentero en clave naïf.

Top tirantes asimétrico, de Pull & Bear (19,99 euros)

Tan delicado como una siesta al sol en Formentera: mezcla de encaje, tirantes finos y bordado inglés para elevar hasta el vaquero más básico.

Si como nosotras eres una amante del estilo bohemio estos tops son todo lo que necesitas para ser la mejor vestida en el mes de junio y derrochar ese je ne sais quoi que solo una estética como la boho-chic tiene. Consejo de editora de moda, no te olvides de los complementos, apuesta por maxigafas de sol de aire retro, botas cowboy, muchas joyas, ya sean anillos, collares, pulseras e incluso cinturones joya si te vas de festivales en las próximas semanas, el resultado será un éxito absoluto.