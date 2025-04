La falda bohemia perfecta para las mujeres 50+ se la ha llevado Marta Sánchez a Ibiza para combinar con botas cowboy

Marta Sánchez tiene la falda bohemia perfecta para las mujeres 50+. Sí, has leído correctamente, por lo que en este artículo te daremos las indicaciones sobre dónde encontrarla y cómo combinarla. La cantante española se ha ido de vacaciones de Semana Santa a Ibiza con la maleta repleta de esenciales que desearán comprar las sabias de la moda que se identifican con un estilo boho chic. Botas cowboy, chaquetas de estampado floral o blusas con volantes. Es decir, prendas de entretiempo con las que no tendrás ningún problema de combinación. A todo ello, se suma la falda que hasta Sara Carbonero, Teresa Urquijo o Tana Rivera tendrían en su armario.

No cabe duda de que las celebridades o influencers están disfrutando de estos días de desconexión y relajación para conformar los looks de primavera en tendencia e inspiradores. Hemos hablado sobre atuendos más sofisticados perfectos para llevar este Sábado Santo u otros más fresquitos para aprovechar las zonas de España con altas temperaturas. Como Marta Sánchez, que no ha dudado en visitar la isla bonita adelantándose al verano y disfrutando de los rincones de ensueño o de la gastronomía deliciosa. Eso sí, sus outfits están siendo un tema de conversación entre las editoras de moda debido a una excelente selección de las tendencias de primavera-verano 2025. Una de la más destacables se basa en el estilo bohemio a través de prendas desenfadadas, confeccionadas (en su gran mayoría) con materiales fluidos y protagonizados por colores pasteles o suaves, así como de estampados clásicos, como el floral o el más hippie. A todo ello, las caídas relajadas o los detalles de bordados o volantes son un must have que eleva el diseño en sí.

Dónde encontrar la falda bohemia perfecta, palabra de Marta Sánchez

Marta Sánchez ha aprovechado todos los escenarios del hotel de Ibiza para mostrarnos su look of the day. Si ayer se coronó como la mujer mas bohemia a sus 58 años con camiseta gráfica, vaqueros de campana desflecados, chaqueta de flores y complementos western (cinturón y botas altas), ahora nos ha deleitado con el imprescindible de esta primavera. La falda bohemia se ha convertido en la prenda esencial en todos los armarios gracias a su capacidad de combinación absoluta. Esta vez, Marta Sánchez ha recurrido a una blusa con volantes en mantequilla junto con botas cowboy de efecto ante y bolso bandolera cilíndrico al tono.

Marta Sánchez con falda bohemia en Ibiza. @martisimasanchez

Si estás en plena búsqueda de la falda bohemia perfecta, hemos dado con un diseño similar al de la cantante en Mango por únicamente 30 euros.

Falda bohemia, de Mango (30 euros)

Falda bohemia. Mango

Si te has llevado una falda bohemia en tus vacaciones de Semana Santa y no sabes cómo combinarla, Marta Sánchez acaba de darnos una idea infalible.