El total look de Zara más cómodo y elegante lo tienen las chicas sevillanas y tú también lo querrás para tus looks de oficina

A la hora de escoger el look de vuelta a la oficina, puede que se nos haga un poco más difícil porque estamos acostumbrados a que, durante el verano, nuestros outfits se vuelvan más relajados, casuales y mucho más cómodos. Si bien este verano hemos visto que los vestidos maxi se han posicionado como la prenda estrella, como este vestido de Pilar de Arce que sigue la tendencia 'barbiecore' y que no hemos dejado de ver en todos los chiringuitos de moda de nuestro país, sí que hemos encontrado la versión mucho más elegante, sofisticada y apta para looksde oficina, como este vestido de Sara Baceiredo que lució un día de agosto para ir a trabajar, pero que podríamos usar también estos meses cambiando los accesorios, añadiéndole, por ejemplo, una blazer de corte oversize. Pero, sin lugar a dudas, la prenda por excelencia y más cómoda que podemos llevar a la oficina son los pantalones. En tiendas podemos encontrar un sinfín de modelos de lo más elegante, discretos y en tonos muy en tendencia, como el rosa fucsia, coral o incluso verde esmeralda. Esta primavera no paramos de ver los 'total looks' más elegantes y cómodos compuesto por chaleco y pantalón, una apuesta segura que podíamos combinar con unas sandalias de tacón o unas alpargatas de cuña, como por ejemplo este look de pantalón y chaleco de María Segarra de Mango, en blanco y con un estampado muy marinero en tonos azules. Sin duda, los 'total looks' se han hecho un hueco entre todas las amantes de la moda, como es el caso de Isa Ramos, quien nos ha conquistado con un 'total look' de Zara muy cómodo en tono marrón chocolate, un conjunto plisado que ella ha combinado con sandalias planas negras. Ella lo ha usado durante su viaje por la Toscana y es que, es tan cómodo y sencillo, que lo ha querido usar en varias ocasiones, entre ellas, el día de ayer para visitar Siena.

¿Cómo combinar un 'total look' apto para ir a la oficina? Este tipo de conjuntos, como el que nos muestra Isa Ramos, son aptos para todo tipo de ocasiones. Sin ir más lejos, para una noche especial, puedes llevarlo con unas sandalias de tacón negras y un bolso pequeño junto con unos maxi pendientes de colores, pero, si lo que quieres es usar este 'total look' para ir a la oficina, te recomendamos que lo combines con unas sandalias de tacón sensato junto a un bolso en color nude, para dejarle todo el protagonismo a estas dos piezas. Además, para convertir este conjunto tan básico en uno más elegante, apuesta por una blazer de corte oversize, creando un lookde oficina muy cómodo, en tendencia y, sobre todo, muy elegante. Sin duda, un acierto absoluto para la vuelta a la rutina.

Top palabra de honor tul plisado, de Zara (22,95€)

Top palabra de honor tul Zara

Pantalón ancho tul plisado, de Zara (25,95€)

Pantalón ancho tul Zara

Se trata de un 'total look' perfecto para todo tipo de ocasiones, ya que, depende de los accesorios que usemos, podremos usarlo tanto para el día a día como para ocasiones especiales con sandalias de tacón.