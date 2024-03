El traje de pana que adora nuestro padre es el que Tamara Falcó lleva en rojo y con la blusa más romántica

Tamara Falcó lo ha vuelto a hacer, sacar su estilo más clásico después de sorprendernos el pasado jueves en 'El Hormiguero' con un conjunto satinado de Zara. Y lo ha hecho desde la biblioteca de la casa de su madre, Isabel Preysler, con el clásico traje de pana que adoraban nuestros abuelos y también lo hacen nuestros padre. Porque si el lino es el tejido que siempre vuelve en primavera, la pana hace lo mismo en los días más fríos del año. Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su estilismo con los pantalones de pana que amaban nuestros abuelos. Tu abuela se va a poner muy contenta. Y es que no hay tejido que nos recuerde más a nuestros abuelos, que la pana. Saint Laurent, Acne o Longchamp dicen sí a una tendencia que ya ha conquistado a María PombooSara Carbonero y promete verse en todos los escaparates y en las tiendas esta temporada. Este invierno 2024 destaca el traje de pana, o los pantalones de pana, un material ideal para los meses de frío que nos vienen por delante. Cómodo, calentito y en tendencia. Y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro.

Una Tamara Falcó que ha optado por un traje de pana en el color tendencia del momento, el rojo, y le ha dado el toque más 'coquette' con una blusa blanca de lo más romántica. Que ya sabemos que nuestros abuelos siempre han sido muy fans del tejido de pana para ir calentitas todo el invierno. La pana a todo color tiene ya un sitio privilegiado en el armario de estilistas, influencers y prescriptoras de moda. La pana es un tejido que siempre vuelve a nuestros armarios en los meses más fríos y este año lo hace pisando fuerte. La pana regresa a los armarios conquistando, incluso, a todos los que se prometieron no lucir nada de este tejido alguna vez. Desde los clásicos pantalones marrones que parecen llevarlos de regreso a los años 70 y a esa estética college retro, hasta este traje rojo de Tamara que no solo se lleva en Navidad.

Un traje de lo más clásico que Tamara Falcó ha combinado con el calzado que no se quita en los últimos días. La marquesa de Griñón ha elegido un modelo de 'slippers' de Flabelus para completar un look con aires románticos, logrando así un look atractivo, fresco y máxima tendencia.