Los trajes de chaqueta de se convierten en un imprescindible en nuestro armario este otoño para ir a la oficina

Si aún te resistes a vestir de invierno para ir a la oficina o se te han acabado las ideas a la hora de escoger tus looks más elegantes, discretos y atemporales, no te preocupes, porque la nueva colección de otoño e invierno ya ha llegado a tus tiendas favoritas y podrás escoger no solo entre las prendas en tendencia, sino también entre esas que no pasan de moda y que, otro año más, permanecen con nosotros. Hablamos del mítico y mundialmente conocido 'armario cápsula'. ¿En qué consiste este concepto? Se trata de prendas atemporales, sofisticadas y sencillas con las que crear un sinfín de looks, ya que combinan con todo y no sentirás que estás constantemente llevando la misma prenda. Si bien es cierto que este año vuelven a llevarse las prendas que ya llevan unas temporadas con nosotras y que ya forman parte de nuestro día a día para todas aquellas amantes de la moda más atrevidas, como por ejemplo las botas cowboy, las chaquetas de cuero o las mini faldas, a la hora de acudir a la oficina, es normal que optemos por prendas más básicas y elegantes, ya que se trata de un lugar de trabajo. Por ello, el 'total look' compuesto por chaqueta y pantalón de pinza es la opción más adecuada para ir al trabajo de lunes a viernes, ya que se trata de un dos piezas monocromático que podemos llevar con una camisa o camiseta, según nuestro estilo. El invierno pasado vimos como los chalecos se hacían un hueco en nuestro armario, y este otoño volverá a ser un imprescindible, así que ya hemos fichado aquellos 'total looks' compuesto por pantalón y chaleco que no te quitarás no solo en el día a día, sino también para una noche con amigas.

¿Cómo combinar estos conjuntos de chaqueta y americana o chaleco? Debes tener en cuenta cuál es tu estilo y el lugar en el que trabajes pues, dependiendo de esto, podrás crear un look más formal o informal. Por ejemplo, si necesitas ir elegante en tu día a día, opta por combinar un conjunto de chaqueta y pantalón en un tono neutro como beige o azul marino y combínalo con una camisa romántica cuyo cuello y puño sean especiales y, como calzado, opta por unas Mary Jane. Como toque final, peínate con una coleta baja y un pequeño lazo. Sin embargo, si tu estilo es más casual y sencillo, crea un outfit todoterreno combinando tu conjunto de pantalón y chaqueta o chaleco con una camiseta básica blanca y unas mules o sneakers. Como accesorios, opta por unas joyas maxi y un bolso XL. Sin más, te enseñamos algunos conjuntos que hemos encontrado en tiendas y con los que podrás crear un sinfín de looks tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Conjunto de pantalón y chaqueta de traje, de Sfera (Pantalón 39,99€ y chaqueta 69,99 €)

Conjunto pantalón y chaqueta Sfera

Conjunto de americana satinada y pantalón flare, de Massimo Dutti (Americana149,00 € y pantalón 69,95 €)

Conjunto de americana satinada Massimo Dutti

Conjunto lino efecto denim de sobrecamisa y pantalón, de Massimo Dutti (Sobrecamisa 99,95 € y pantalón 79,95 €)

Conjunto lino denim Massimo Dutti

Conjunto de chaqueta fluida cruzada y pantalón pijamero, de Zara (Chaqueta 49,95€ y pantalón 29,95€)

Conjunto fluido Zara

Conjunto de chaleco oversize con lino y pantalón de sastre, de Zara (Chaleco 49,95€ y pantalón 39,95€)

Conjunto de chaleco y pantalón Zara

Estos son algunos conjuntos que puedes encontrar actualmente en tiendas y con los que no solo irás en tendencia, sino que también cómoda y elegante.