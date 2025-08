Victoria Federica confirma qué bermudas se llevan este verano (y las tiene en su maleta de vacaciones)

En cada aparición estival, Victoria Federica demuestra que su estilo relajado pero sofisticado es una de las grandes referencias de la moda joven española. Este verano, mientras disfruta de sus vacaciones al volante de un imponente Defender Octa, la royal ha vuelto a dejarnos una lección de estilo effortless que confirma lo que ya sabíamos: en su maleta no faltan las bermudas, y mucho menos si son de tendencia.

Más allá de la prenda en sí, lo que destaca del look es la actitud relajada y natural con la que lo lleva. Victoria no necesita grandes accesorios ni maquillajes elaborados para destacar. Con unas gafas de sol, una melena suelta y un entorno vacacional de fondo, consigue inspirar a toda una generación que busca verse bien sin renunciar a la comodidad. Victoria Federica vuelve a posicionarse como un icono de moda real (y realista). Sus elecciones están marcadas por marcas jóvenes, firmas nacionales y un enfoque mucho más terrenal que el de otras royals europeas. Aunque no ha etiquetado en esta ocasión la procedencia exacta de sus bermudas, este tipo de diseños puede encontrarse en tiendas como Zara, Mango o Pull&Bear, a precios que rondan los 25 o 30 euros.

El look ideal para un road trip (con parada en Instagram)

Victoria Federica ha compartido varias instantáneas durante sus vacaciones de verano, donde se la puede ver posando junto a un coche todoterreno de lujo, feliz y relajada. En las fotos aparece con un look cómodo pero perfectamente medido, en el que las protagonistas absolutas son unas bermudas denim de tiro alto, corte recto y largo por encima de la rodilla, uno de los diseños más buscados del verano.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

Combinadas con una camiseta básica negra de manga corta y unas sandalias planas tipo pala, Victoria apuesta una vez más por esa estética casual chic que domina con maestría. La clave está en cómo equilibra la simplicidad de las prendas con una actitud segura, natural y cool.

Las bermudas vaqueras: el comodín del verano 2025

Lejos de ser una prenda secundaria, las bermudas vaqueras se han convertido este año en una de las siluetas más deseadas del armario estival. Su versatilidad permite llevarlas tanto con tops de bikini y sandalias para los días de playa, como con blusas y alpargatas si la intención es pasear por el centro de cualquier ciudad mediterránea. Y Victoria lo sabe.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

El modelo que lleva la sobrina del Rey Felipe responde a todas las características del vaquero perfecto de verano: lavado claro, sin rotos ni desgastes excesivos, y un fit amplio que no marca pero estiliza. Este tipo de corte, a medio camino entre el mom fit y el boyfriend, es uno de los favoritos entre las insiders de moda, ya que permite libertad de movimiento y favorece a distintos tipos de siluetas.