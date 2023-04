El vestido Alma de Isabelle Junot es el más original para todas las invitadas, estén embarazadas o no, y además es de la firma española que aman las famosas

De la fiesta de compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva nos quedamos con el vestido de Isabelle Junot, y no solo porque es de lo poco que hemos podido ver, si no porque nos parece una fantasía de diseño, de lo más original e ideal estés o no embarazada. Porque mientras seguimos soñando despiertas con el vestido de diva de alfombra roja de Isabel Díaz Ayuso, o Carmen Lomana y Victoria Federica en Sevilla, o los primeros looks de las famosas en la Feria de Abril vestidas de flamenca, el estilismo de Isabelle Junot en la pedida de mano de Tamara Falcó es lo mejor que vas a ver este lunes. No solo porque le siente de maravilla hasta estando embarazada, además es original, con un estampado precioso y colorido y de 'efecto tipazo' con un fruncido en el lateral. O lo que es lo mismo, sienta igual de bien estés o no embaraza y además, es de la firma española que triunfa entre las celebrities. ¿Adivináis de que firma de ropa estamos hablando?

Un vestido (di vestidazo) de una de sus marcas favoritas del año y de todas las españolas que mejor visten, The Iq Collection. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Y ahora es una Isabelle Junot embarazadísima la que ha deslumbrado en la fiesta de compromiso de Tamara Falcó con este diseño ceñido y con un estampado de lo más original. En verdad, hasta que nos lo chivó ella no habríamos dicho que es de The IQ Collection, porque es muy diferente al estilo de la firma.

Vestido Alma, de The IQ Collection (155 euros)

Vestido Alma. The IQ Collection

Se trata de este vestido largo ajustado estampado con fruncido en el lateral izquierdo con cuello alto y mangas largas, cierre en la espalda con cremallera invisible. Diseñado y fabricado íntegramente en España.