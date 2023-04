El look de la resaca (de incógnito) de Tamara Falcó tras su fiesta de compromiso con chándal y las zapatillas más cómodas

El fin de semana ha dado para mucho. Desde Isabel Díaz Ayuso convertida en toda una diva de alfombra roja en Madrid, Carmen Lomana y Victoria Federica en Sevilla o los primeros looks de celebrities e influencers vestidas de flamenca en la Feria de Abril 2023. Pero no solo eso, también ha sido la fiesta de compromiso de Tamara Falcó, pero por la familia de Íñigo Onieva la han querido hacer en privado, y por eso solo hemos visto los looks de los invitados. Y por lo que se comenta, tampoco vamos a ver las fotografías de los estilismos de Tamara Falcó e Isabel Preysler en su revista de confianza este miércoles. Aunque nos han chivado que Tami llevaba un vestido de Zimmermann y Isabel de Silvia Tcherassi. Lo que sí hemos podido ver es el look de la resaca de Tamara Falcó al día siguiente, aunque ha sido un estilismo para pasar desapercibida, no lo ha conseguido y los paparrazzi la han cazado con su estilismo más casual y cómodo en chándal y zapatillas. A lo Chenoa total.

Quedan dos meses y medio para darse el 'sí, quiero' en el Palacio del Rincón, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han celebrado su fiesta de compromiso en la residencia de Puerta de Hierro, en Madrid, de Isabel Preysler. Allí, se la ha visto llegar al novio, con traje y corbata, así como a sus padres y a su hermana Alejandra para la tradicional petición de mano en la que se reúnen las dos familias y a Tamara Falcó la hemos podido ver al día siguiente con el look de la resaca. Sí, después del estilismo de la venganza, llega el de la resaca post fiesta de compromiso. Tamara nos ha demostrado que ella también puede ir con un outfit chandalero a lo Chenoa, y seguir siendo elegante.

Tamara Falcó en chándal. GTRES

Un estilismo post fiesta de compromiso de Tamara Falcó en el que ha lucido su sudadera de confianza de H&M, pantalón azul marino de chándal, su clásica gabardina, zapatillas Vans en gris, gorra y gafas de sol. Podríamos llamarlo look de la resaca o look de incógnito, aunque no lo haya conseguido.