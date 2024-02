Las chicas más pijas de Madrid van a copiarle a Sofía Palazuelo las sandalias de tiras y tacón cómodo de la primavera

No solo de Begoña Gómez y Pedro Sánchez vivió ayer el desfile de Devota & Lomba, también Sofía Palazuelo hizo acto de presencia con un look de esos que le van a querer copiar las chicas más pijas de Madrid. El diseñador Modesto Lomba deslumbró de nuevo con su desfile otoño/invierno 2024 que se celebró en la biblioteca del Ateneo de Madrid, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, estuvieron allí. Estos días, en Madrid, se celebra la moda con dos citas, Madrid es Moda y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La primera, fuera de calendario, lleva los desfiles a la calle, y la segunda los concentra en un pabellón de Ifema. Será este miércoles cuando los shows lleguen a su fin en diferentes escenarios de la capital para dar paso a la pasarela. En estos días, Paloma Suárez, García Madrid, Roberto Verino o Fely Campo han presentado sus nuevas colecciones. Pero el look de la duquesa de Huéscar es para mención exclusiva, desde su traje retro del diseñador a las sandalias de tiras y tacón sensato que no se van a quitar las chicas más pijas de Madrid esta primavera.

Estamos acostumbrada a ver a Sofía Palazuelo en el front row de Duyos o IQ Collection, pero esta vez ha sido en el homenaje a Lombo como reconocimient a toda su carrera en la moda y el diseñador estuvo arropado por otras figuras, como la duquesa. Pero no solo eso, además lució un traje de Modesto Lomba. Se trata del conjunto Ava y forma parte de la colección de prêt-à-porter de la firma Devota & Lomba. presenta un motivo jacquard en blanco y negro con una clara inspiración vintage, y lo ha combinado con sandalias de tiras y tacón sensato negras.

El look de Sofía Palazuelo. Gtres

Sofía Palazuelo, a pesar de su estatus de mujer influyente, no es una seguidora de las tendencias, pero tiene claro que las sandalias de tiras son el calzado estrella de cada primavera.