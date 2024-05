Carmen Lomana se pasa el juego con un look de lo más rompedor con shorts pijameros y sandalias de tacón con lazo en la premier de Locomía

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, convertirse en la gran estrella de una premier en Madrid y esta vez lo ha hecho con un estilismo de lo más inesperado. Y lo ha hecho para el estreno en Madrid de ‘Disco, Ibiza, Locomía’, la película dedicada a la icónica formación musical nacida a mediados de la década de los 80 que llegó a revolucionar medio mundo. Su truculenta historia, vinculada a las traiciones, los intereses y las adicciones, llega hoy a los cines. Y Carmen Lomana ha dejado a un lado sus vestidos más glamurosos para dejarnos claro que sigue las tendencias. Porque si ayer os decíamos que ella era la única que podía llevar pantalones cargo de forma elegante, hoy nos lo vuelve a mostrar luciendo unos shorts pijameros de estilo calzoncillo en una alfombra roja. Porque son máxima tendencia y ella los ha combinado con una camiseta blanca de tirantes con lazo muy 'coquette', de esas que nos recuerdan a las camisetas 'de interior' que nos ponían nuestras madres de pequeñas, más una blazer blanca y unos zapatos azules con un gran lazo. ¿Puede ser más tendencia este look? Ya os digo yo que no, y tampoco más elegante.

Los pantalones cortos de pijama, con estampado de rayas azules y blancas, se han convertido ya en toda una constante entre las que más saben de moda, y Carmen Lomana no podía faltar en sumarse a esta tendencia. Eso sí, lo que no nos esperábamos es que los pudiera lucir en una alfombra roja de una premier y hacerlos elegantes. No os vamos a negar que no podemos ser más fans de la socialite, y que seguimos en shock desde que anoche vimos su look. Porque Carmen Lomana nunca nos dejará de sorprender, tanto que fue ver la fotografía y tenerla que compartir con mis amigos y mi hermana. ¿Somos fans de Carmen? Lo somos, y mucho. Lejos de desvanecerse, las prendas de inspiración pijamera subrayan su importancia este verano 2023. De hecho, si bien años anteriores los pantalones pijameros cortos se han quedado relegados a la categoría de microtendencia, este año se han convertido en un imprescindible y nosotras vamos a copiar su estilismo para ir esta primavera y verano a la oficina.

Carmen Lomana en la premier de Locomía. Gtres

Porque Carmen Lomana nos acaba de demostrar que un short pijamero puede ser elegante si lo combinamos con unas blazer y una sandalias de tacón de lo más 'coquette'.