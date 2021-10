Berlanga, de una vez por todas: de la División Azul a Brigitte Bardot, pasando por la censura franquista

Un maestro sin misterios

La primera vez que Rafael Maluenda trabajó con Luis García Berlanga fue en 1993, cuando el director se disponía a rodar «Todos a la cárcel» y le faltaba, precisamente, un centro penitenciario donde hacerlo. Como asistente de dirección y también cámara, Maluenda encontró en el director de «Plácido» o «El verdugo» a un mentor y, en cierto modo, también a una figura con la que mantener conversaciones platónicas de corte filosófico. Así llegaría a dirigir su primer corto, «Juego de llaves» (1995) y continuaría su relación con el maestro en la serie sobre Blasco Ibáñez. Para cuando, a finales del siglo pasado, quiso contar con él en «París Tombuctú», ambos se podían llamar ya amigos.

Por eso, al revelarse el pasado verano el secreto de la caja 1.034 del Instituto Cervantes, había un hombre en España para el que el «misterio» no era tal: «Bueno, éramos varios, porque sus hijos también lo sabían. Yo lo descubrí casi por casualidad, cuando la familia me dio acceso al archivo completo de Berlanga hace unos años, a su casa, y abriendo cajones descubrí la existencia del guion de ‘‘¡Viva Rusia!’’. Es triste que no saliera adelante nunca, porque él siempre tuvo la ilusión de poder financiarla por muchos años que hubieran pasado desde la tercera parte», confiesa, antes de arrojar luz sobre la lenta catalogación del archivo, ahora en manos de la Filmoteca y el Ministerio: «La casa se vendió en septiembre de 2019, y tras la pandemia, se trasladó a las dependencias del Ministerio. Es un proceso lento, y es complicado que tengamos noticias en el corto plazo», añade sobre el inventario final.