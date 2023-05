Begoña Villacís celebra el Dos de Mayo con este vestido midi de Zara y un abrigo personalizado con el lema "esta Villa ni se rinde ni se entrega"

De Isabel Díaz Ayuso a Begoña Villacís en este Dos de Mayo que se está convirtiendo también en un escaparate de moda con mensaje. Porque si Ayuso ha hecho un guiño con su vestido de 'efecto tipazo' al Madrid más goyesco y castizo, Villacís ha aprovechado para jugar con el lema de su campaña y mandar un claro mensaje a través de su abrigo customizado. Porque Begoña Villacís ha lucido un abrigo con el lema "esta Villa ni se rinde ni se entrega" en los actos oficiales del 2 de Mayo en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero no solo en el abrigo con mensaje político nos hemos fijado, si no también en el vestido que ya os chivamos que es de nueva colección de Zara y no puede ser más bonito y elegante. Porque ya sabemos que la moda habla para los políticos, y más cuando estamos en campaña electoral, ya no solo en los debates políticos, en cada aparición pública nos tenemos que fijar muy bien, y este Dos de Mayo está siendo un claro ejemplo de ello.

Por eso Begoña Villacís ha querido jugar con su lema de campaña para el 28M y customizar su abrigo que poca falta hace hoy en Madrid con 20 grados, pero que suponemos que ya tenían preparado hace meses y no podía dejar de lucirlo, aunque sea encima de los hombros como ha hecho. Hace unos días, Villacís presentaba su eslogan 'En Madrid Somos Villa', en alusión a un título que las ciudades sólo se concedía si se es "leal y noble" y que coincide con las dos primeras sílabas de su apellido. Un abrigo que además ha combinado con este vestido de nueva colección de Zara asimétrico que es ideal para una invitada perfecta.

Vestido tubo asimétrico, de Zara (59,95 euros)

Vestido asimétrico. Zara

Un vestido midi de Zara que ha estrenado Begoña Villacís para esta festividad en Madrid con tejido en mezcla de viscosa, escote asimétrico y tirante ancho con detalle de tejido drapeado y bajo acabado en abertura que es perfecto para una invitada de primavera.