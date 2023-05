El mono de lino favorito de María Fernández-Rubíes está arrasando en Mango por su versatilidad, comodidad y elegancia con zapatillas blancas

Mañana es un lunes festivo en Madrid con motivo de San Isidro, el cuerpo lo sabe y, en concreto, María Fernández-Rubíes lo ha sentido profundamente. Por eso, se ha desprendido de sus prendas más elegantes a las que nos tiene acostumbrados cuando tiene eventos en la capital, como en el último al que asistió junto a su grandísima amiga, María Pombo, que nos demostró este sábado que también hay vestidos largos de fiesta con aberturas cut out aptos para las embarazadas que quieren lucir impresionantes siguiendo el estilo muy explosivo de la mismísima Rihanna, porque el look de Blanca Paloma en Eurovisión 2023 de arquera 'fashion' no iba a ser el único que íbamos a analizar a lo largo del día de hoy. ¡Qué te esperabas! Y menos cuando María Fernández-Rubíes, una de las referentes de estilo de nuestro país, donde supera los 810.000 millones de seguidores en Instagram, nos sorprende en este domingo post Festival de la Canción de Eurovisión, que tuvo lugar en Liverpool y alzó como campeona a la propuesta sueca, con un look que destaca por su versatilidad, comodidad y elegancia. ¡Tres en uno! Nos referimos, en concreto, a un mono, pero no a uno cualquiera, sino al de Mango elaborado en lino que está arrasando.

Porque no solo íbamos a hacerle hueco en nuestro armario primaveral a la minifalda cargo de Zara que ha fichado Alba Díaz y es perfecta para las mujeres bajitas porque alarga las piernas y soluciona todos los looks, ni mucho menos. Si queremos hacernos con el guardarropa perfecto de verdad para esta primavera, además de la blazer que ha lucido Carmen Lomana tras su operación, que ya es el truco más estilístico de las 'royals' mejor vestidas, entre ellas Kate Middleton, también tendremos que incluir entre nuestra lista de compras de mayo el mono de lino favorito de María Fernández-Rubíes que está arrasando en Mango por su versatilidad, comodidad y elegancia con zapatillas blancas.

Mono lino cinturón, de Mango (59,99 euros)

Mono de lino de Mango. Mango

La influencer, que es uno de los iconos de moda principales a nivel nacional, ha elevado su look relajado protagonizado por este mono de lino de Mango con un sombrero negro y un cinturón a juego estrechando su figura.