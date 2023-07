Nos hemos enamorado del espectacular vestido 'made in Spain' de estampado floral de María Fernández Rubíes, perfecto para una noche de verano

Durante los meses de verano, nuestros compromisos sociales aumentan con bodas, eventos y ocasiones más especiales que requieren un look más elegante y sofisticado, sobre todo en las noches. A la hora es escoger un look para este tipo de eventos, lo más habitual es hacernos con un vestido midi, ya que son muy versátiles, cómodos y atemporales. No es la única opción, pero sí la más usada por muchas influencers de nuestro país, quien optan por vestidos midi para eventos o premiers. Es el caso, por ejemplo, de Rocío Osorno y el vestido mini de volantes lila más icónico y elegantes para chicas altas, ya que estiliza y hace efecto de 'piernas más altas'. Sin embargo, para las chicas más bajitas, como es el caso de María Fernández-Rubíes, quien opta, en la mayoría de ocasiones, por vestidos midi para ocasiones especiales como el día de ayer. Se trata de un vestido midi de una firma de moda 'made in Spain' en negro, entallado y motivos florales, un estampado muy atemporal y elegante que puede ser usado con un sinfín de accesorios.

Para bodas, bautizos o eventos más importantes, podemos optar por hacernos con un look en tendencia de marcas low cost o, si lo preferimos y queremos contribuir a la moda española, podemos invertir en un traje o vestido de pequeñas firmas de moda 'made in Spain', pues en España tenemos la suerte de que hayan surgido nuevas con unas colecciones de lo más en tendencia, clásicas y muy elegantes. Es el caso, por ejemplo, de Laura Escanes, quien llevó un vestido midi en lila del diseñador Avellaneda, o Marta Pombo con un vestido midi de lino en verde lima, un look que no pasó desapercibido. Para el día de ayer, María Fernández-Rubíes optaba por un vestido midi negro muy elegante con estampado floral en rosa, celeste, amarillo y morado de tirantes y muy ceñido, resaltando así las curvas. Este termina con una especie de volante que abre el vestido, convirtiéndolo en evasé. Sin duda, se trata de un lookperfecto para las noches de verano que ella ha combinado con unas sandalias negras de tacón minimalistas de tiras y un mini bolso en rosa, combinándolo así con las flores del vestido. Siguiendo la tendencia 'Barbiecore', María Fernández Rubíes optaba por una manicura en rosa, un esmalte muy en tendencia actualmente por el estreno de la película barbie. Un look que nos ha enamorado y es que es perfecto para una noche especial.

Vestido Kiwano, de Matelier (235 €)

Vestido Kiwano Matelier

Un look de lo más elegante, versátil y atemporal, María Fernández-Rubíes se convierte en una invitada perfecta para convirtiéndose en un fondo de armario.