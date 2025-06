Estas merceditas de firma española son las favoritas de Sassa de Osma y de las chicas más pijas de Madrid

Sassa de Osma siempre se convierte en lección de estilo, y elegancia. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda.

Y esta vez no ha sido menos desde la localidad madrileña de Chinchón, con estas merceditas de su firma española de calzado favorita. Flabelus es una firma española de calzado, principalmente alpargatas venecianas y zapatos Mary Jane, que se fundó en Madrid en 2020. La marca combina diseños atemporales con la calidad de las técnicas de fabricación españolas tradicionales. El nombre "Flabelus" se deriva de la fusión de los nombres de sus tres fundadoras: Flaminia, Beatriz y Lucrecia. Y Sassa de Osma no se quita sus merceditas en todo el año.

El calzado español favorito de Sassa de Osma

La princesa de Hannover, que sabemos que vive en Madrid, nos descubre de vez en cuando rincones de la capital en sus redes sociales. Esta vez ha sido la bombonería La Pajarita, situada en Recoletos, y lo hacía con un estilismo perfecto para esta época del año que es muy fácil de emular. Este look tiene todas las características del estilo de Sassa de Osma, tiene un punto clásico, lleva las tendencias a su terreno y además es cómodo para cualquier día, tanto para ir al trabajo como para el fin de semana. Ella las ha lucido para un domingo en Chinchón, pero perfectamente podría un look para ir a la oficina en este mes de junio.

El look de Sassa de Osma. @sassadeo

Molly de Falbelus (98 euros)

Merceditas terciopelo. Flabelus

Concretamente, se trata del modelo 'Molly'. Una mercedita de terciopelo en color azul oscuro con ribetes azul oscuro y cierre de hebilla, con el exterior del zapato es 100% terciopelo de algodón y el interior del zapato es 100% algodón orgánico con tratamiento antibacteriano. La suela está hecha de caucho producido a partir de neumáticos de bicicleta reciclados. Y Sassa las ha combinado con un conjunro verde con lazadas y bolso Dior.