Las chicas más clásicas como Carlota Casiraghi no llevan tacones altos como ella ha hecho en el desfile de Chanel en Marsella

Si hablamos de chica Chanel, la primera que se nos viene a la cabeza es Carlota Casiraghi y su estilo más clásico. Y lo ha vuelto a demostrar. Y es que Carlota no se ha querido perder el desfile Crucero 2024-25 de Chanel en Marsella. El desfile sobre la pasarela ha venido acompañado de otro desfile, el de estrellas, principalmente de origen francés, que no han dudado en viajar hasta la costa para disfrutar de este show, con la obra de Le Corbusier la Cité Radieuse como escenario. La embajadora de la marca, mundialmente reconocida como la nieta de la inmortal Grace Kelly, se presentó en este evento y lo hizo con un atuendo de básicos que demuestra que el estilo y la clase no están peleados con la discreción. La directora creativa de la maison ha apostado por los valores clásicos de la casa francesa en el desfile, celebrado este 2 de mayo en Marsella, en el que la elegancia, la reinvención de tejidos y los colores como guiño al Mare Nostrum han marcado la moda del próximo verano. En esta colección, Chanel se recrea en sus icónicas chaquetas de tweed que tanto le gustan a Carlota Casiraghi.

Y nos lo ha vuelto a demostrar con su estilismo más clásico con merceditas de tacón ancho y cómodo y con su chaqueta de tweed favorita. Un estilismo negro que tanto le gustan a ella pese a ser una colección de verano, con chaqueta y pantalón combinados con un top blanco de algodón, una de esas prendas que componen un perfecto fondo de armario. Un look muy clásico que ha combinado con unas Mary Janes negros de tacón modesto y ancho, pero con la punta en distinta textura, uno de los grandes toques característicos de la firma creada por Coco Chanel.

Carlota Casiraghi. Gtres

Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco y nieta de Grace Kelly, es una referencia de estilo y de elegancia para muchas amantes de la moda, quienes buscan en ella una fuente de inspiración a la hora de crear sus looks, pues ella huye del clásico estilo de la realeza, buscando aquellas prendas de fondo de armario con ese toque más llamativo, original y arriesgado.