Vicky Martín Berrocal agota en horas en Mango el vestido de punto morado de Mango de efecto tipazo

No ha durado hasta el Black Friday y todo por culpa de Vicky Martín Berrocal que lo ha sacado en televisión y en su cuenta de Instagram. Sí, estamos hablando de este vestido de punto morado de Mango de 'efecto tipazo' que la diseñadora andaluza ha agotado en cuestión de horas, y no nos extraña, porque le sienta como un guante. Porque si Sara Carbonero nos enamoraba con un vestido de punto blanco y botas, la madre de Alba Díaz acaba de hacer lo mismo con este vestido de Mango que ya está rebajado por el Black Friday 2023. Aunque aún seguimos soñando despiertas con los looks de Vicky Martín Berrocal en los Latin Grammy en Sevilla, este estilismo nos parece perfecto para todas las comidas y cenas de empresa que tenemos en las próximas semanas.

Porque Vicky Martín Berrocal tiene claro que los mejores vestidos de estilo jersey son cómodos y cálidos, pero no por ello menos elegantes. Sí, estamos hablando de los vestidos de punto gustositos como ha hecho también Sara Carbonero con vuelo en el bajo. buen vestido de punto tiene la capacidad de convertir un outfit cómodo y acogedor en uno de temporada y máxima elegancia. Y este estilismo es un claro ejemplo de ello. Tanto si te gusta más un maxivestido de cashmere con cuello alto como un minivestido sin hombros, los vestidos de punto son los auténticos protagonistas de los mejores looks también con botas altas negras de charol como las suyas.

Vestido punto largo, de Mango (rebajado a 69,99 euros)

Vestido punto. Mango

Un diseño perfecto tanto para el día como para la noche, dependiendo de los complementos con los que lo combinen. Y aunque en la web de Mango ya está agotado por culpa de Vicky Martín Berrocal, lo que si podemos hacer es ir a comprarlo aún en tienda física.