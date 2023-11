El look de viaje de Vicky Martín Berrocal con pantalones de piel y sudadera es todo lo que le pedimos al invierno

Todas nuestras famosas están en Sevilla, y eso es un hecho. Y mientras nosotras esperamos para deleitarnos con los estilismos que nos deje esa maravillosa alfombra roja de los Latin Grammy en la que tenemos muchas esperanzas puestas, nos quedamos con este look de viaje de Vicky Martín Berrocal, desde Madrid a Sevilla, para asistir hoy a toda la previa de la gala. Porque si hay un look cómodo y con todo el rollazo de viaje, ese es el que ha llevado la diseñadora andaluza, y que nosotras no se lo vamos a copiar para ir en tren como ella, si no para ir por Madrid a todas partes. Desde una comida con amigas, al trabajo o de compras. Porque es tendencia eterna con dos piezas de fondo de armario de esas que siempre sacamos cuando llegan los días más fríos del año. Sí, estamos hablando de los pantalones de piel y de las sudaderas. Y este año las sudaderas se llevan de color gris, y Vicky Martín Berrocal lo tiene claro.

Esta fórmula de carácter algo rockero ha demostrado su versatilidad para poder protagonizar cualquier prenda imaginable, desde las camisas hasta los guantes de ópera, y en su formato más eterno como son los pantalones de piel. Este pantalón no solo es tan versátil como un sencillo pantalón negro, sino que añade un toque de gracia a cualquier estilismo y actualiza cualquier prenda que lo acompañe. Y nosotras nos encanta como lo ha combinado Vicky Martín Berrocal con sudadera gris, blazer negra y sus zapatillas New Balance de confianza.

El look de viaje de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Miu Miu proponía la sudadera gris en su versión más clásica y permitiéndole que alcanzase su máximo esplendor. Con bragas y medias negras o con leggings efecto pana como tendencia máxima, y Vicky Martín Berrocal dice que la vamos a llevar con pantalones de piel.