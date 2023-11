Violeta Mangriñan se ha unido a la moda de la cazadora vaquera de Mango que viralizó Vicky Martín Berrocal en su look más otoñal

Ya te avisamos hace dos semanas cuando Vicky Martín Berrocalpaseaba por las calles de Londres de que la cazadora denim de Mango iba a ser un must have para tus estilismos otoñales. Y como Violeta Mangriñan sabe cazar las buenas tendencias a tiempo, ya se ha hecho con ella y le ha dado una versatilidad que a muchas de nosotras nos ha encantado. Porque el uso casual que le damos a este tipo de abrigo es el de marcarnos untotal look vaquero o combinado con unos pantalones rectos y unas botas calentitas. Sin embargo, la influencer ha conseguido que nos enamoremos de esta versión tan de fin de semana relajado para llevar a Fabbio, su pareja, al aeropuerto. De la misma manera que Vicky Marín Berrocal comparte armario con Amelia Bono, estamos muy seguros de que también lo hace con Violeta Mangriñan. Y no nos extraña, porque si dos estilismos tan modernos y explosivos se retroalimentan, lo único que puede pasar es que faciliten la vestimenta (y la vida) de sus seguidores.

Podemos decir por todo lo alto y libremente que Violeta Mangriñan es una referente en cuanto a cómo vestir acorde con las tendencias y cómoda cuando estás embarazada. Y si eres su fiel follower, sabrás que no ha parado de regalarnos looks originales que estamos deseando replicar. Esta vez ha optado por combinar la cazadora vaquera (y de borreguito por dentro) con unos pantalones de chándal en crema de Akala Studio. Y sin olvidarnos del toque de lujo con su gorra con visera de Yves Saint Laurent. Aunque en el momento no nos haya enseñado su calzado, ya nos podíamos imaginar que la instagramer iba a decantarse por una propuesta de lo más oportuna y, efectivamente, lo ha hecho con los zuecos de la marca MOU Footwear.

Violeta Mangriñan con la cazadora denim de Mango. @violeta

Cazadora denim, de Mango (120 euros)

Si lo dicen Violeta Mangriñan y Vicky Martín Berrocal habrá que hacerles caso para unirnos a la moda de las cazadoras vaqueras. Nosotras ya estamos abriendo la página web de Mango y estamos a un clic de añadir la prenda al carrito. ¿Nos acompañas?