Isabel Díaz Ayuso se pone elegante para su cita con Letizia con esta blusa con lazada que le ha copiado a Vicky Martín Berrocal

De los Premios Laureus al Premio Cervantes en Alcalá de Henares, así está siendo la vuelta a Madrid de Isabel Díaz Ayuso después de su viaje a México. Un no parar de lookazos y de eventos para lucirlos sin descanso. Si anoche apostó por un vestido verde con cut-out del que desconocemos la marca, esta mañana ha vuelto a apostar por una de sus firmas favoritas, Victoria, con un conjunto azul eléctrico que ya le vimos a Vicky Martín Berrocal de fiesta hace unos meses con una blusa con maxi lazada y pantalones a juego. La estética coquette vuelve a surgir como una de las aesthetics más relevantes, esta por todas partes e inunda las redes sociales. Si eres de las que aún no ha caído en esta moda, vas a cambiar de idea cuando veas el look de Vicky Martín Berrocal. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena.

Unlookazo de Isabel Díaz Ayusode invitada perfecta con un conjunto de Victoria de dos piezas de blusa y pantalón super románticos en azul eléctrico, todo ello de su marca Victoria Colección para su cita con la Reina Letizia. Se mire por donde se mire, es todo un espectáculo. Comenzando por la blusa, es de jacquard con mangas abullonadas y cuello con tirilla en organza de seda con una gran lazada. El pantalón, de corte recto en crepé de tiro algo. Lo que deja claro como combinar una misma prenda de día y de noche, con pequeños cambios. Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle. Y ella, como buena amante de la moda y diseñadora ya se ha apuntado con este look que nos ha robado el corazón.

El escritor español Luis Mateo Díez recibe hoy el Premio Cervantes 2023 Ballesteros Agencia EFE

Una vez más, Ayuso nos deja claro su predilección por la firma de Vicky Martín Berrocal, luciendo este conjunto que ya vimos en la diseñadora andaluza.