Vicky Martín Berrocal es la jefaza de la bombers en todos los colores y nos lo ha vuelto a demostrar con esta marrón

Vicky Martín Berrocal no para de trabajar y de dejarlos lookazos en octubre. Y para ir a trabajar a 'Tardes AR' en Telecinco, ha optado por un total look con otra bomber, esta vez en marrón, después de enamorarnos con la bomber más viral de Zara. Sí, esa que ya tenía en negro, en blanco y que ahora ha añadido a su armario en marrón. Vicky Martín Berrocal es la reina de las bombers, no tenemos ninguna duda, y sí muchas pruebas. Para empezar octubre nos lo ha vuelto a demostrar con el que se ha convertido en su uniforme de los últimos meses, pero esta vez se ha olvidado de los jeans para llevar la bomber marrón a su vuelta al trabajo. Máxima tendencia que nunca falla. Porque si el otro día Vicky Martín Berrocal nos dejó su estilismo más formal, sexy y casi de invitada perfecto o novia para el homenaje de Joaquín en el Benito Villamarín, este viernes ha sacado a pasear su lado más casual, con uno de esos looks perfectos para llevar 24/7 hasta en otoño. Aunque esta vez nos ha sorprendido con la chaqueta bomber viral y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse esta estación con zapatillas blancas para un estilismo más casual.

El street style de ciudades como Nueva York o Copenhague han venido a confirmar que se trata de la chaqueta más relevante de la temporada, y no solo ellos, también todas las influencers de nuestro país, y Vicky Martín Berrocales buen ejemplo de ella. Si ya la teníamos también en negra y blanca como Vicky y su hija Alba Díaz, ahora necesitamos saber de donde es esta bomber marrón de la diseñadora andaluza. Aunque nosotras apostamos porque sea de la tienda de su amiga María Dolores Guillen ya que no la hemos encontrado ni en Zara ni en Mango.

Vicky Martin Berrocal con bomber. @vickymartinberrocal

Porque Vicky ya nos ha dejado claro que la bomber es la chaqueta de la temporada y la necesitamos este otoño 2023 en todos los colores posibles en nuestro armario.