Victoria Federica brilla como la gran protagonista de la inauguración del Bernabéu Market con un bolso de 3.600 euros

Victoria Federica volvió a demostrar por qué es uno de los rostros más influyentes del panorama lifestyle madrileño durante la inauguración del recién estrenado Bernabéu Market, el nuevo distrito gastronómico del estadio del Real Madrid. Acompañada por su gran amiga, Rocío Laffón, la joven apareció relajada, sonriente y fiel a ese estilo urbano que la ha convertido en referente de la generación Z.

Mientras Madrid celebraba la apertura de este mercado que reúne a firmas culinarias icónicas como Casa Dani, Joselito o Beata Pasta dentro de un espacio de 3.000 metros cuadrados, Victoria Federica brillaba con un look discreto, cómodo y muy pensado: un estilismo perfecto para una cita pública en la que se mezclan moda, gastronomía y esencia castiza.

El jersey de EME Studios que marca la diferencia

La pieza clave del look fue, sin duda, el Collar Carbon Zipper Knit de EME Studios, un jersey de punto gris antracita con cremallera, diseño boxy y el icónico bordado “EME” en el pecho. Se trata de un modelo confeccionado en algodón, de estructura robusta y estética universitaria, que aporta ese aire casual pero con intención tan propio de la influencer.

Jersey Collar. EME Studios

Un detalle que no pasó desapercibido es su precio actual: rebajado a 66 euros, una cifra que contrasta —y mucho— con la etiqueta premium de las prendas con las que suele jugar la hija de la infanta Elena. Una muestra más del mix de lujo y democratización que define sus apariciones públicas.

Victoria Federica y Rocío Laffón. Cortesía Soho Agency

Combinó el jersey con pantalones negros salpicados de pequeños puntos brillantes, logrando ese equilibrio effortless que tanto encaja con su estilo personal.

El bolso de Loewe que confirma su ojo para los complementos

Si el jersey ponía el toque urbano, el bolso elegía el camino opuesto: pura artesanía y lujo de autor. Victoria Federica llevó el bolso Puzzle Small de Loewe de la colección Albers, una edición especial que supera los 3.600 euros y está confeccionada en piel con paneles tejidos y pompones de lana multicolor.

Bolso. Loewe

Es una pieza única dentro del universo Loewe, reconocida por su carácter artístico y su capacidad para elevar cualquier estilismo. En este caso, aportó textura, color y una nota de sofisticación perfecta para contrastar con el resto del look.

Un gesto de apoyo familiar en una noche clave para el Bernabéu

Más allá de la moda, la presencia de Victoria Federica tuvo un significado emocional: acudió para acompañar a su prima Inés Marichalar en uno de los días más importantes de su carrera. La propia Victoria compartió en Instagram una imagen abrazándola con un mensaje claro: “Mi prima es la mejor directora que el Bernabéu Market podría tener”.

Victoria apoyando a su prima. Instagram @vicmabor

Un detalle que demuestra, una vez más, el vínculo de la familia Marichalar en eventos clave de la vida madrileña y su capacidad para atraer atención mediática en cada aparición.

Un look que confirma su dominio del estilo casual de lujo

La inauguración del Bernabéu Market no solo reforzó la posición de este nuevo espacio como punto de encuentro gastronómico imprescindible, sino también el estilo inconfundible de Victoria Federica: una mezcla calculada entre prendas accesibles, piezas de lujo artesanales y ese aire relajado que la convierte en referente natural de la moda joven en Madrid.

El jersey viral, el bolso de Loewe y una actitud cercana hicieron del suyo uno de los looks más comentados de la jornada.