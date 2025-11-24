Victoria Federica firma el look más cómodo (y real) de domingo tras la comida familiar en El Pardo

Después de ser una de las protagonistas de los estilismos más comentados de la comida familiar en El Pardo —un almuerzo marcado por la tradición, la herencia de estilo y la presencia de los royals—, Victoria Federica ha reaparecido este domingo con un look radicalmente distinto, mucho más cómodo y de espíritu hogareño.

El sábado, en el evento privado en El Pardo, siguió la línea más contemporánea y juvenil con un mono largo estampado combinado con una chaqueta de efecto terciopelo en azul, un estilismo bohemio y moderno de Himba Collection que se convirtió en una de las inspiraciones más potentes de cara a los eventos festivos del mes de diciembre. Ese “match” estilístico con la Infanta Elena, a través de piezas coordinadas en tonos invernales, fue uno de los detalles más comentados.

El look de Victoria para la comida en El Pardo. @vicmabor

Ayer, sin embargo, la estampa fue completamente diferente: plan de domingo, look relajado y cero artificios.

Un jersey amplio, pantalones cómodos y la estética ‘soft Sunday’ del invierno

En la imagen compartida en redes por su amiga Rocío Laffón, Victoria Federica apuesta por un estilismo perfecto para un domingo de frío en Madrid: jersey oversize en punto grueso, tonos tierra, pantalones amplios oscuros y gafas maxi, una combinación que encaja de lleno en esa estética “soft Sunday” que tanto triunfa este invierno.

El look de Victoria. Instagram @rochilaffon

Es el tipo de outfit que te pones para una sobremesa larga, un paseo rápido o una tarde tranquila tras los compromisos familiares. Además, transmite esa naturalidad que tanto gusta en redes sociales: cero poses, cero producción, cero artificio.

Este contraste entre el look arreglado y bohemio que lució ayer en El Pardo y el estilismo comfy de hoy demuestra, una vez más, cómo Victoria Federica sabe equilibrar el glamour y la comodidad sin renunciar a su personalidad.

El toque tierno del día: un perrito que lo cambia todo

El look del domingo se completa con un detalle irresistible: un perro pequeño en brazos, que aporta a la imagen un aire cálido, cercano y espontáneo. Un gesto que conecta con la naturalidad del propio estilismo y que suma ese toque emocional que tanto funciona en Instagram y TikTok.

Victoria Federica, entre el glamour familiar y el cozy más realista

En definitiva, Victoria Federica firma uno de los looks más cómodos y reales del fin de semana, demostrando que puede pasar sin esfuerzo del boho chic del día anterior a la máxima comodidad sin perder estilo.

Una vez más, confirma por qué se ha convertido en una de las figuras más observadas de su generación: porque igual que inspira para un almuerzo familiar de alto nivel, también lo hace para un domingo frío de sofá, amigos, planes tranquilos y ropa gustosa.