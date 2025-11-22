La Infanta Elena y Victoria Federica se visten igual para la celebración del 50 aniversario de la monarquía en El Pardo

Ya hemos descubierto todos los looks de las royals en la comida familiar en el Pardo. Desde Irene Urdangarin con un total look de efecto terciopelo en rojo hasta la herencia de estilo que Letizia ha trasladado a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. No han sido las únicas que han demostrado este legado, sino que también en los estilismos coordinados de la Infanta Elena y Victoria Federica.

Ahora, con la llegada de la bajada de las temperaturas hemos tenido que cambiar el fondo de armario. Y con todo ello, también hemos recuperado todos los materiales calentitos y acogedores que solemos relucir llegados a estas alturas del año. Sobre todo, estamos hablando del terciopelo, uno de los tejidos que más vemos tanto en la época friolera como en Navidad con estilismos arreglados y glamurosos. Pues bien, como también se ha añadido en el atuendo de la hija de la Infanta Cristina, de la misma manera lo hemos visto tanto en Elena como en Victoria.

El estilismo burdeos de la Infanta Elena

La Infanta Elena ha sido una de las royals que primero ha llegado a El Pardo y a quien hemos visto desde el interior del coche dándonos pistas sobre su indumentaria. Al fin hemos descubierto todos los detalles, y es que ha apostado por un total look en burdeos, uno de los tonos más cozy para la temporada de otoño-invierno 2025/26.

Hablamos de una chaqueta de efecto terciopelo (decorada con un broche) que ha conjuntado con un jersey de punto fino y una falda midi plisada con un estampado étnico. Le ha sumado un pañuelo en rojo (uno de sus accesorios fetiche), así como de unos zapatos de tacón y un bolso de mano y un abrigo acolchado a tono.

El Rey Juan Carlos llega al Palacio de El Pardo para reunirse con su familia Antonio Gutiérrez Europa Press

En cuanto a términos de belleza, ha apostado por un semirecogido con ondas bien marcadas, ofreciéndonos una idea de cómo dominar nuestro cabello en Navidad. Tampoco se ha olvidado de las gafas de sol en negro, complemento que nos ha impedido ver su look de maquillaje en su totalidad.

Victoria Federica con mono estampado y chaqueta en azul

Victoria Federica, por su parte, ha seguido el aire más contemporáneo, bohemio y moderno con un mono largo estampado del mismo tono. Ha dado un extra más actual, siendo toda una inspiración para las figuras más jovenes para los próximos eventos festivos que tendremos en el mes de diciembre. Para combatir el frío, no ha dudado en hacer match con su madre a través de una chaqueta de efecto terciopelo, en azul esta vez.

No se trata de una prenda de abrigo de más, sino de un toque final que ha sumado al estilismo y con el que ha ganado una faceta acogedora e invernal. A diferencia de la Infanta Elena, ha preferido dejar su melena lisa suelta, así como ha deslumbrado un make up natural de acabado luminoso en tonos neutros.

El Rey Juan Carlos llega al Palacio de El Pardo para reunirse con su familia Antonio Gutiérrez Europa Press

En definitiva, la Infanta Elena y Victoria Federica han vuelto a protagonizar looks coordinados para un buen motivo. Este mediodía se han reencontrado con la Familia Real y la vuelta de Don Juan Carlos a España por pocas horas.