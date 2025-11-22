De Letizia a la Princesa Leonor o la Infanta Sofía: la herencia de estilo en la comida familiar en El Pardo

Este 22 de noviembre se celebra la comida familiar en El Pardo con motivo de los 50 años de la restauración de la monarquía española. Ahora, hemos visto cómo han ido accediendo los integrantes de la Familia Real desde el interior de un coche, donde hemos descubierto algunos detalles de los estilismos tanto de la Reina Letizia como de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Desde este viernes, tanto la Casa Real como la sociedad hemos sido testigos de multitudes de hechos históricos, como la entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía en manos de su hijo. Y este sábado, se reúnen todos los integrantes con la asistencia del Rey Emérito al almuerzo, quien estará en España durante unas horas. Aunque se trate de un acto estrictamente privado y no tengamos imágenes oficiales, hemos podido observar parte de los estilismos con una clara herencia de estilo de madre a hijas.

Letizia con abrigo oscuro de lo más elegante

La Reina Letizia ha seguido su línea de absoluta sofisticación. Todavía no podemos confirmar si se trata de un atuendo reciclado, como el que vimos ayer de Carolina Herrera, pero sí que hablamos de una de esas prendas esenciales que no pueden faltar en un buen fondo de armario de invierno. En sí mismo, su abrigo oscuro es un reflejo del minimalismo elegantísimo, un color sobrio con el que nunca falla y totalmente pulido e impecable.

La Reina Letizia en el almuerzo familiar de El Prado. Gtres

De nuevo, se ha inclinado hacia un look discreto y sutil que busca la feminidad sin rigidez ni excesos. En cuanto a términos de belleza, ha vuelto a apostar por un maquillaje sencillo, del día a día y con los tonos que mejor sientan a su rostro y facciones. De la misma manera que en el cabello: suelto, liso y con la raya hacia un lado.

La Princesa Leonor triunfa con camisa de rayas y joyas discretas

Como bien estamos viendo en los últimos actos oficiales, la Princesa Leonor está siguiendo los pasos de su madre en cuanto a estilo se refiere. Equilibra a la perfección lo clásico con lo juvenil para construir un sello personal que ha ido evolucionando desde la mayoría de edad. Como decíamos, desde el interior del coche hemos descubierto un estilismo en tonos suaves que transmite seguridad, empoderamiento y madurez.

Ha triunfado con una camisa de rayas de blanco y azul junto con unas joyas discretas (pendientes de gota y anillos en forma esférica). También, ha utilizado unos tonos rosados y naturales para enfatizar las facciones y conseguir un resultado fresco. Y como uno de sus peinados fetiche (y que mejor le sienta por la forma de su rostro) ha deslumbrado con una coleta alta desenfadada.

La Princesa Leonor en el almuerzo familiar en El Prado. Gtres

La Infanta Sofía en sintonía con su madre y maquillaje glamuroso

La Infanta Sofía aporta el añadido más juvenil dentro de la Casa Real. Por ello, es normal que le veamos con una indumentaria más casual o relajada con la que ofrece un aire contemporáneo, así como con toques más llamativos. Le hemos visto con una prenda de abrigo oscura que ha hecho contraste con un look de maquillaje glamuroso, pero con un énfasis en los labios con un color granate.

La Familia Real en el almuerzo en El Prado. Gtres

Bien es cierto que cada una de ellas utiliza la moda como una herramienta de comunicación distinta, aunque enlazado con la misma esencia. Letizia, Leonor y Sofía buscan el equilibrio entre lo sofisticado con el extra moderno, audaz y contemporáneo adecuándose a los códigos de vestimenta y protocolos de cada acto.