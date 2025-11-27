Victoria Federica también cae en la tentación: el jersey viral que está rebajado por Black Friday arrasa entre las influencers

Victoria Federica vuelve a demostrar que su influencia en moda no es casualidad. La hija de la infanta Elena, siempre atenta a las tendencias más urbanas, ha apostado esta semana por uno de los jerséis más virales del momento: el ‘Thrill Lollipop Zipper Knit’ de Eme Studios, una de las firmas favoritas del streetwear español. Sí, el mismo con el que María Pombo nos conquistó el año pasado, pero en azul amrino con las letras en burdeos. Y la mejor noticia para las que lo tienen fichado desde hace meses: está rebajado por Black Friday y cuesta ahora 80 euros, frente a los 95 euros originales. Una oportunidad que ya ha disparado las búsquedas en redes y que ha convertido este diseño en uno de los chollos más deseados de la campaña.

La royal apareció con el icónico modelo en marrón chocolate con la franja rosa pastel y el logo EME a gran tamaño, la misma combinación que triunfa entre celebrities, creadores de contenido y amantes de la estética más deportiva. Su foto en el ascensor, junto a una amiga que también llevaba el mismo jersey, no tardó en hacerse viral: dos estilos diferentes unidos por una prenda que combina comodidad, tendencia y un toque retro irresistible.

El jersey que mezcla streetwear, comodidad y estética ‘college’

El diseño funciona tan bien porque reúne todos los códigos que están marcando la temporada. Su corte boxy y ligeramente cropped, el tejido heavyweight knit, el detalle de cremallera metálica y el logo en jacquard le dan un aire universitario que encaja con la estética que arrasa entre la Generación Z y los perfiles más urbanos.

Victoria Federica y Rocío. Instagram @rochilaffon

Además, está confeccionado en 100% algodón, lo que lo convierte en una pieza cálida, resistente y perfecta para el invierno. Las mangas anchas, los puños ajustados y su estructura robusta hacen que quede impecable tanto con vaqueros como con pantalones wide leg, una de las combinaciones favoritas de Victoria Federica para su día a día en Madrid.

Todas quieren el jersey de Victoria Federica

La elección de la sobrina del Rey Felipe VI no sorprende. Victoria Federica lleva meses consolidándose como una de las figuras más seguidas por las jóvenes cuando buscan inspiración real, cercana y moderna. Y este jersey tiene todos los ingredientes para convertirse en su nueva prenda fetiche: es cómodo, es trendy, es versátil y ahora, además, está rebajado.

Jersey. Eme Studios

En la web de Eme Studios, el modelo está disponible en varias combinaciones de color, pero el marrón con rosa —el mismo que lleva la royal— se mantiene como uno de los más vendidos por su capacidad de elevar cualquier look sin esfuerzo. De hecho, la firma recomienda escoger tu talla habitual, y tanto su versión masculina como femenina suelen agotarse en periodos de descuentos.

Por qué es el fichaje clave del Black Friday

Esta rebaja llega en el momento perfecto: justo cuando buscamos piezas especiales, que duren varios inviernos y que tengan ese punto diferencial que eleva un look simple. El Thrill Lollipop Zipper Knit tiene ese efecto “wow” que puede transformar un outfit básico en una propuesta cool al instante.

Si a eso le sumamos que Victoria Federica lo ha llevado en una de esas imágenes espontáneas que siempre generan impacto en redes, la ecuación está clara: es uno de los jerséis más potentes del Black Friday 2025 y va camino de agotarse.