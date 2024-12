El truco de Victoria Federica para transformar una blazer negra y vaqueros en el look más chic del invierno

Ayer fue el cumpleaños de la Infanta Elena, la madre de Victoria Federica, y mientras no estamos seguras de que hubiera celebración familiar, lo que sí sabemos es que nuestra royal más influencer pasó un ratito con dos de sus primas Cecilia y Mónica después de admirar las preciosas joyitas de la marca española, Simuero, esta vez lo que más nos llamó la atención del estilismo de Victoria no fueron sus vaqueros, sino un accesorio inesperado que estamos seguras la influencer va a convertir en tendencia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes esas veces que te pones tu blazer negra favorita con esos vaqueros que te hacen tipazo, pero sientes que al estilismo le falta algo?, pues bien, la prima de la Princesa Leonor ha dado en el clavo con ese je ne sais quoi para elevar este tipo de outfits, ¿quieres saber cuál es?, la clave está ni más ni menos que una diadema de pelo, así es, ese accesorio de pelo que habías guardado en el baúl de los recuerdos y no pensabas rescatar en un futuro cercano tiene la culpa de que una vez más Victoria Federica haya vuelto a marcar tendencia.

Ya te lo hemos dicho muchas veces, los accesorios son casi siempre los encargados de transformar un look sin más en uno wow, y en este caso no ha sido la excepción, además de tener ese aire Blair Waldorf que nos chifla, las diademas son el comodín perfecto para esos días en los que no tienes tiempo de peinarte o tu pelo necesita una dosis extra de champú en seco.

Victoria Federica con diadema de pelo. @vicmabor

Añadir una diadema a tus looks más básicos es un truco sencillo y muy práctico que nosotras sin duda vamos a poner en práctica en estos días navideños donde el tiempo es oro, ya sea porque corras de un lado a otro a terminar las compras de última hora o por factores varios como una agenda cargada de cenas y eventos familiares. Lo mejor de este accesorio es que no solo aporta un toque chic y sofisticado, sino que también tiene la capacidad de aportar personalidad a cualquier estilismo, dándole ese aire divertido y elegante que tanto caracteriza a Victoria Federica.

Así que ya sabes, si buscas una forma sencilla de transformar tu blazer negra favorita y tus vaqueros más cómodos en un look digno de una it girl, la respuesta está en rescatar esa diadema olvidada en tu cajón. Es hora de darles una nueva vida y demostrar que los detalles, por pequeños que sean, pueden marcar toda la diferencia. ¿Lista para unirte a esta tendencia tan royal?