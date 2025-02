Victoria Federica, imagen de la Feria de San Isidro 2025

Victoria Federica está en su mejor momento. La hija de la infanta Elena se ha convertido en la nueva estrella de la televisión por su participación en "El Desafío" y ahora, la influencer toma el relevo de Tana Rivera y se convierte en la nueva imagen de la Feria de San Isidro 2025 de Las Ventas, todo un reconocimiento para la sobrina de Don Felipe VI por su apoyo incondicional a la tauromaquia.

El próximo jueves 6 de febrero se presentarán los carteles en la gala de San Isidro en la plaza de Las Ventas, evento que da el pistoletazo de salida a la temporada taurina de la capital y la feria más importante del mundo. Victoria Federica vivirá una de las noches más emocionantes de su vida y estará acompañada por grandes amigos. Entre los asistentes al evento, Tomás Páramo y María G. de Jaime, Roca Rey, Gloria Camila o Tana Rivera, entre otros tantos vips.

Victoria Federica y Tomás Páramo en Las Ventas Gtres

Ya en 2023, Victoria Federica recibió el premio "Juventud y Tauromaquia" por su compromiso con la tauromaquia y por ser una de las caras más habituales en la plaza de Las Ventas durante la Feria. "Recibo el premio con mucha alegría e ilusión. Me siento muy orgullosa de ser reconocida por fomentar y alentar este admirable arte de la tauromaquia, de tan profunda tradición y arraigo en España", declaró la sobrina de Don Felipe VI cuando recibió el galardón, explicando que "es una bonita herencia recibida de mi familia: desde mi bisabuela, doña María de las Mercedes, condesa de Barcelona; de mi abuelo, su Majestad el rey don Juan Carlos; y en especial de mi madre, que con tanto cariño me lo han transmitido".

Tana Rivera, imagen de la Feria de San Isidro 2024

Victoria Federica toma el relevo de Tana Rivera como musa de la tauromaquia madrileña. Cayetano Rivera, tras el reconocimiento de su sobrina en 2024, habló en exclusiva en LARAZÓN sobre cómo vivieron en casa el nombramiento de la hija de Fran Rivera como imagen de la Feria de San Isidro." Estoy muy feliz. Hemos recogido la noticia en casa con mucha emoción, mucha ilusión y con muchos nervios. Ella está muy nerviosa pero a mí me encanta. Una responsabilidad más para mí, que vengo este año, además, dos tardes a Madrid y parece más responsabilidad, pero bueno, no podía hacerme más ilusión. Tana es una imagen perfecta para lo que representa siendo tataranieta, bisnieta, nieta, hija y sobrina de toreros. Ella representa todo lo que es nuestra dinastía y lo que significa para nosotros los toros. Lo llevamos dentro y Tana también lo lleva dentro, por lo cual, me parece una imagen perfecta", declaró el torero a este periódico.

Cartel de la feria de San Isidro 2024 Juan Iranzo Plaza 1

Este 2025, Victoria Federica protagoniza los carteles de la feria taurina más importante del mundo, un nuevo reconocimiento para la hija de la infanta Elena en el mundo de la tauromaquia. Ahora, solo queda esperar al próximo jueves 6 de febrero para conocer los carteles de San Isidro.