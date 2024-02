Victoria Federica dice que estos vaqueros de tiro bajo son moda con todos sus looks y nos lo demuestra con estos selfies en el espejo

Victoria Federica y sus selfies en el espejo como si una modelo de Zara se tratara. Aunque no apareció por MBFW Madrid ni por los desfiles de Milán como Aitana, Victoria Federica nos ha querido dejar una recopilación de looks con los que se han convertido en sus vaqueros de tiro bajo de confianza, porque los lleva en todas las fotos. Victoria Federica nos sorprendió luciendo abdominales , ahora lo ha vuelto a hacer con este post en Instagram con un look de lo más parecido. Una estética Y2K que a la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, le encanta. Y para enseñar abdominales esta vez ha optado por unos vaqueros cargo de tiro bajo, muy bajo, junto a una camiseta de tirantes crop con unos manguitos de punto en color gris. Sin separarse de su cinturón Diesel con gran hebilla y zapatillas para ir lo más cómoda posible. Porque si hay algo que le sobra a Victoria Federica en el último año es todo ese rollazo Motomami lejos de su estilo más pijo de Cayetana madrileña que ya ha dejado atrás. Victoria Federica se hace mujer, le gusta la moda y ser toda una influencer en redes sociales y nos lo ha dejado claro con este look de lo más tendencia con jeans cargo.

Pero no solo un estilismo con vaqueros de tiro bajo, Victoria Federica nos ha dejado claro qu los lleva igual con looks de día con jersey negro o gris o de fiesta con un top y cinturón de gran hebilla. Tan imprescindibles como los clásicos vaqueros azules y tan elegantes como un pantalón negro sastre. Los pantalones vaqueros grises regresan esta temporada y son la prenda clave para dar pie a los estilismos más elegantes de todos y Vic nos lo deja claro con este recopilatorio de fotos.

Si has prestado atención a las tendencias en pantalones vaqueros de esta temporada, te habrás dado cuenta de que prácticamente todas vienen directamente de los años 2000. Y estos jeans grises de tiro bajo de Victoria Federica son un claro ejemplo de ello y quedan igual de bien.