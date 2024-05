Victoria Federica no se quita sus Adidas Samba favoritas de pija madrileña ni para montar a caballo

Victoria Federica nos ha dejado claro que no se quita las Adidas Samba, y esta vez lo ha hecho para montar a caballo con sus amigas y Lola Lolita este fin de semana. Pero como no podía ser de otra forma, nosotras nos hemos tenido que fijar en sus looks y en las zapatillas Adidas Samba de las chicas más pijas de Madrid que Victoria Federica ha lucido con un look de lo más casual con zapatillas. De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y la hija de la Infanta Elena como buena amante de la moda, lo sabe. Junto a las Gazelle, son las zapatillas de este 2024 y Victoria Federica nos lo ha dejado claro con este look con jersey, vaqueros y pañuelo a modo de chal . Un estilismo de lo más cómodo con el que Vic nos deja su primer look en este para montar a caballo este domingo con el que se olvida de las tradiciones más típicas de España que tanto le gusta a ella. Apostar por prendas básicas de fondo de armario siempre es un acierto asegurado, porque combinan con todo, porque suelen ser asequibles y, sobre todo, cómodos, con estas.

Las zapatillas Adidas Samba se caracterizan por su estética vintage y sus bandas laterales. Tiene la punta redondeada, están hechas de piel, suela de caucho y cuentan con ante en la zona de la puntera. Las normales, y las más deseadas, combinan negro y blanco. Sin embargo, un nuevo modelo de Adidas Samba busca hacerse un hueco entre las deportivas tendencia de 2024. Se trata de un diseño muy parecido al clásico, pues es en color blanco, pero con las rayas laterales de tonos como granate, verde o azul. Una pequeña modificación que las diferencia de las que todo el mundo tiene ya en su armario y las hace mucho más bonitas. Unas zapatillas que Victoria Federica no se quita ni para montar a caballo.

Victoria Federica y su look a caballo. @vicmabor

Un fin de semana muy ecuestre para Victoria Federica que además de ir a la hípica como su madre, ha salido a montar a caballo con su grupo de amigas, donde parece que Lola Lolita es su nueva incorporación.