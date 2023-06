Por qué la princesa Leonor no ha ido a la graduación de Irene Urdangarin, su prima favorita

Irene Urdangarin se gradúa hoy en su colegio de Ginebra, un momento muy importante que celebrará arropada por -casi- toda su familia. La infanta Cristina y sus hermanos la acompañarán en este día tan especial, igual que su padre, Iñaki Urdangarin; y su abuela paterna, Claire. También ha viajado hasta Suiza Victoria Federica, feliz de estar junto a su prima ante la nueva etapa universitaria que se le pone por delante. Es más, incluso se baraja la posibilidad de que también asistan el Rey Juan Carlos I y Felipe Juan Froilán, que, según algunos medios, han regresado juntos a Europa desde Dubai.

Las que no estarán seguro son la infanta Sofía y la princesa Leonor. Hace falta remontarse al año 2018 para recordar el último encuentro público de la heredera al trono y su hermana pequeña con sus primos y el resto de la familia del Rey Felipe VI, y no parece que hoy vaya a producirse otro.

La familia Urdangarin se reúne en Ginebra por la graduación de Irene Mediaset

Doña Leonor está de vacaciones y, que se sepa, no cuenta con ningún compromiso en su agenda. La hija mayor de la Reina Letizia está entrenando para comenzar su formación militar, pero no será hasta finales de agosto cuando ingrese en la academia. Así, aun sabiendo que desde Casa Real se quiere evitar a toda costa que se tome una imagen de la heredera junto a esta parte de su familia, no deja de ser extraño que la princesa de Asturias no acompañe a Irene Urdangarin en una jornada tan importante.

Se conoce que, cuando eran más pequeñas, eran uña y carne. Por la escasa diferencia de edad que hay entre ellas, las dos forjaron un vínculo muy estrecho y la hija de la infanta Cristina se convirtió en la prima favorita de la princesa Leonor. De hecho, incluso quedaban para dormir juntas cuando Irene visitaba Zarzuela desde Barcelona.

Los tiempos han cambiado y los Borbones se han dividido, al menos de cara a la opinión pública, en dos ejes bien diferenciados. Por un lado, las infantas, sus hijos y el Rey Juan Carlos; por otro, los Reyes Felipe VI y sus hijas. Para la Reina Sofía, la incómoda posición de estar en medio.