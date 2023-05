Victoria Federica acaba de estrenar en Marbella el bikini de firma catalana más sexy (y metalizado) del verano

Victoria Federica ya se ha convertido en una más del grupo más top de influencers de nuestra país. Ya no hay dudas, y más ahora que está de viaje con una firma de cosmética en Marbella junto a Rocío Osorno o Violeta Mangriñán. Más concretamente, con Masqmai, la firma cosmética de Alice Campello. Primero fue un bikini de Basyco Jerez, la marca andaluza que triunfa entre las influencers cada vez que llega el verano, después uno de leopardo de una marca de Barcelona, y ahora este de lo más sexy de firma catalana desde Marbella. Aunque esta vez, la royal más influencer nos ha chivado de donde es este bikini, y hemos descubierto que es de una firma 'made in Spain' con todos los diseños producidos en Barcelona. Porque después de convertirse en la invitada de boda perfecta de rosa este fin de semana, ahora Victoria Federica nos enseña este bikini desde su viaje de influencers a Marbella.

Porque tendencias de bikini esta temporada hay muchas, los bikinis 'barbiecore' o lo que es lo mismo, todo al rosa. También los bikinis de talle alto o los trajes de baño con brillo como los que ha lucido Victoria Federica en Marbella. O el básico negro con lazada en el pecho. En concreto, su nuevo bikini naranja de lo más sexy es de Lia Swimwear, con producción en Barcelona y además, Dulceida tiene colección con ellos.

Los bikinis más sensuales de Victoria Federica. @vicmabor

Tres bikinis de los más sensuales y con ese mood festivalero perfecto para el verano que Victoria Federica va a estrenar en este viaje de influencers a Marbella. Dos modelos metalizados en plateado y verde, y uno en naranja con brillo.