Victoria Federica deja a un lado su look más sexy para vestirse de deportista para un evento de influencers

Victoria Federica ya está de vuelta en Madrid y ha dejado sus looks más sexies a un lado para sacar su faceta más deportista para un evento con influencers. Porque la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha vuelto directa del desfile de Max Mara en Estocolmo para dos eventos de creadoras de contenidos, una cena con una marca de moda británica y ahora para un evento deportivo con una marca de ropa. Y es que está claro que con la marcha de María Pombo de 'Soy Olivia', Victoria Federica se ha convertido en la gran estrella de este agencia de representación y en el buque insignia, por eso no la dejamos de ver facturar en las últimas semanas con su cuenta de Instagram, porque como diría Shakira, "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Y qué mejor que facturar de evento en evento, de viaje en viaje y de fiesta en fiesta.

Porque si en Estocolmo, Victoria Federica nos sorprendió con su look más sexy hasta la fecha luciendo un sujetador a modo de top con un abrigo oversize desabrochado y unos pantalones de tiro alto, ahora ha sacado su lado más deportivo en este evento en una azotea de Madrid donde han disfrutado de un brunch y de una clase. Y para la ocasión hemos visto a Vic con una camiseta de manga corta ajustada y unos leggings de tiro alto, todo en color azul marino.

Victoria Federica con look deportivo. @vicmabor

Está claro que Victoria Federica es la nueva estrella del mundo influencer patrio, y no descartaríamos que muchos viajes y campañas de los que está haciendo en las últimas semanas, fueran a priori para María Pombo y desde la agencia hayan hecho cambio de planes. Eso sí, Vic, no para de facturar.