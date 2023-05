Te vas a olvidar de todos tus jeans cuando veas este vestido vaquero de Zara que acaba de estrenar Violeta Mangriñán

Violeta Mangiñán lo ha vuelto hacer, crearnos una necesidad de moda de Zara. Y es que no podíamos empezar este semana, en Madrid festivo por San Isidro, sin irnos de compras a Zara por culpa de la influencer valenciana. Y la buena noticia es que este vestido vaquero que acaba de estrenar ella, aún está disponible en la web de Zara pero con pocas existencias. O lo que es lo mismo, si te has enamorado tanto como nosotras de este vestido, hazte con él rápidamente, antes que el 'efecto Violeta' haga de las suyas. Porque si el denim vuelve ser máxima tendencia esta temporada, este vestido de Violeta Mangriñán es todo lo que necesitamos en nuestro armario o maleta este verano. Porque además de ser un vestido en tendencia, es de esos de 'efecto tipazo' y perfecto para las chicas más bajitas como nosotras, porque alarga visualmente la figura y te hace piernas infinitas. Porque si los pantalones raros son los de confianza de Victoria Federica, este vestido denim va a ser el de confianza de Violeta.

El total denim más dosmilero, está de vuelta. Ya no hay marcha atrás porque hasta las mujeres de más 50 años se han apuntado a esta tendencia. Y si el otro día era Naty Abascal la que se apuntaba a esta tendencia, ahora es Carmen Gimeno con un look de nueva colección de Zara que ha combinado con la eterna camiseta de rayas que aman las mujeres francesas. Porque si el conjunto más pijo de la primavera ha llegado a Zara, también los conjuntos denim que nos harán caer rendidas a esta tendencia en los próximos meses. Si a comienzos de los años 2000 fueron Britney y Justin los que popularizaron el total denim, en 2022 Kanye West y Julia Fox dispararon las búsquedas para prendas vaqueras tras aparecer vestidos a conjunto en París. Después llegaron las pasarelas de firmas como Blumarine, Fendace o Missoni para poner el foco en las opciones denim más Y2k, ahora son las mujeres que más saben de moda las que lo llevan en todos sus looks de calle ya sea con faldas vaqueras, bomber como las de Amelia Bono o jens pitillo de esos que tanto le gustan a Paula Echevarría o Carmen Lomana.

Vestido denim TRF botones, de Zara (25,95 euros)

Vestido denim. TRF

Se trata de este vestido denim corto de nueva colección de Zara de escote recto y tirantes finos ajustables en espalda con botón con cierre frontal con botones metálicos que Violeta Mangriñán ya ha estrenado para una tarde con su hermana en su casa de Valencia.