De Violeta Mangriñán a Lola Lolita con gafas de sol, los looks en blanco del estreno de la segunda temporada del documental de Dulceida

Del "No, no, no, the look is with the shades" mitifico de Rosalia, al look de Lola Lolita con gafas de sol en la premier del documental de Dulceida. Pero en esta caso, no era por el estilismo, si no porque la influencer lleva dos semanas con un orzuelo en el párpado que ahora también se le ha pasado a la parte inferior del ojo. Así que desde aquí aplaudimos la profesionalidad de la reina de TikTok, porque por menos, otras habrían suspendido su presencia en este photocall.

Aida Domènech muestra su faceta más personal en la segunda temporada de Dulceida al desnudo 2+1, documental de Prime que estará disponible el 4 de abril y que en la víspera ha presentado en Madrid, rodeada de sus familiares y amigos. Para la premier, Dulceida se ha vestido de novia con un vestido hecho a medida por Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal, y además, todo los invitados tenían que ir de blanco. Así que el 'dess code' era claro.

Los looks de las influencers en la noche de Dulceida

Sofía Surfers y Lola Lolita, se han decantado por el 'twinning', es decir las hermanas han lucido looks muy parecidos, las dos con blazers en blanco roto de estilo vestido. Eso sí, Lola con gafas de sol por sus problemas en el ojo, anteriormente comentados, y nos ha chivado que su blazer es de Mans Concept, la firma española de prêt-à-porter y de sastrería a medida que se caracteriza por combinar la artesanía.

Sofía Surfers y Lola Lolita. Gtres

Laura Escanes ha optado por un dos piezas con top de estructura plisada y escote asimétrico de Simorra que ha combinado con pantalones satinados y un recogida hecho por GhD.

Laura Escanes. Gtres

Violeta Mangriñán también ha optado por una blazer oversize blanca de estilo vestido, que ha combinado con medias de encaje floral a tono y zapatos de tacón y plataforma también en blanco.

Violeta Mangriñán Gtres

Marta Díaz con traje oversize en blanco y con su melena suelta peinada por GhD con una sutil onda delantera.

Marta Díaz. Gtres

Rosanna Zanetti de la mano del estilista Víctor Blanco ha elegido un vestido blanco ceñido de escote halter y espalda al descubierto de Hervé Léger. También peinada por GhD.

Rosanna Zanetti. Gtres

Unos estilismos de nuestras influencers en blanco que pueden servir de inspiración para una novia moderna por lo civil, o incluso para un segundo o tercer vestido de novia.