El bikini que nos evoca al mediterráneo y que mejor sienta lo tiene Violeta Mangriñán y lo encuentras ahora rebajado en Oysho

El verano es, sin lugar a dudas, sinónimo de vacaciones, playa y piscina. Han sido varios meses de disfrutar del calor, la buena temperatura y de las tardes frente al mar con los bikinis y bañadores en tendencia esta temporada. Con el otoño a la vuelta de la esquina, nunca está de más hacer un repaso de la moda de baño que más hemos podido ver entre nuestras influencers favoritas este verano. ¿Cuáles son los diseños que se han viralizado? Por un lado, podríamos decir que los bikinis y bañadores 'cut out' han sido un must en nuestros días frente al mar o la piscina, y es que se trata de un diseño muy favorecedor que, además de estilizar, hace un efecto muy bonito en nuestro cuerpo, ya que deja entrever zonas estratégicas, realzando la figura. Por otro lado, en cuanto a bikinis, tenemos claro cuál ha sido el que más hemos podido llegar a usar en esos días tumbadas al sol -siempre con protección solar-, y es que los bikinis cuya parte de arriba es de diseño triangular siempre son los ganadores porque permite ajustarse de un sinfín de formas y, por tanto, conseguimos un bronceado lo más uniforme posible. Si bien ayer vimos a María Pombo usar el bikini triangular en los tonos flúor más en tendencia del momento, rosa y naranja, hoy Violeta Mangriñán lo hacía con otro modelo que sigue el mismo patrón que nos evoca al mediterráneo en tonos azules, blancos y verdes. Se trata de un modelo de Oysho que sigue rebajado, así que hazte con él antes que se agote.

Violeta Mangriñánse suma a las tendencias que prometen hacerse virales, y es que ayer la influencer arriesgaba con un vestido mini celeste, Violeta Mangriñán se imponía contra la tendencia 'Barbiecore' con su look en un tono pastel que enamoró a sus seguidoras con un estilo más 'lady'. No es la primera vez que vemos a la influencer con un vestido que sigue este estilo, pues hace unas semanas deslumbraba con otro vestido mini que Violeta lucía durante su descanso en Madrid, un vestido blanco con motivos lilas y verdes que combinó con unas sandalias planas. Para una mañana disfrutando de las vacaciones, Violeta Mangriñán lucía un bikini de Oysho que le sienta fenomenal a su embarazo y, para resguardarse del sol, lleva un bucket hat en tonos muy parecidos, creando un look muy veraniego y perfecto para unas horas tomando el sol. Sin duda, se trata de un bikini precioso y que, por sus tonos tan vibrantes, realza el tono bronceado de la piel.

Violeta con bikini de Oysho @violeta

Bikini top triangular sello smock, de Oysho (13,99 €)

Top triangular Oysho

Bikini braguita media lazos sello smock, de Oysho (12,59 €)

Braguita lazos Oysho

Un bikini de lo más favorecedor y perfecto para los últimos días de vacaciones.