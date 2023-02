Sara Baceiredo tiene las Adidas Gazelle Bold más deseadas del momento y que toda experta en moda quiere en su armario

Ser la mejor vestida de una de las pasarelas internacionales que marcan más estilo en su street style, es muy complicado. Sin embargo, Sara Baceiredo parece que lo ha conseguido y se ha hecho notar entre las celebrities más internacionales, durante la pasarela de Copenhague. Todas sabemos que las tendencias del año y de las próximas temporadas, se comienzan a conocer en las Fashion Weeks (nacionales e internacionales) y Sara Baceiredo, en esta ocasión, ha viajado hasta la ciudad danesa para conocer las nuevas propuestas de los diseñadores internacionales. Pero, lo que no sabía es que la noticia sería ella. El street style de las chicas danesas marca las tendencias de la temporada y Sara Baceiredo se ha colado entre ellas, se ha convertido en una fashion victim, al nivel de Paula Echevarría o Rocío Osorno y nos tiene impactados.

Pero, lo mejor de todo, es que la influencer nos ha demostrado que se puede estar entre las mejores vestidas y que su look esté compuesto por prendas de firmas españolas y completado con las zapatillas Adidas más deseadas del momento. Ya sabemos que, como fan del calzado trendy, no podemos vivir sin las New Balance que llevan todas las influencers, ni las botas UGGs que no dejamos de ver a todas nuestras celebs favoritas. Pero, las Adidas que lleva Sara Baceiredo son las más demandadas (y agotadas) del mercado.

Sara Baceiredo sabe cómo y dónde triunfar y en Copenhague, lo hizo. La influencer eligió un look de lo más colorido donde la tendencia principal era el color. Para ello, se hizo con el plumas de lentejuelas de la diseñadora española Lucía Be y las zapatillas Adidas Gazelle Bold en color rosa (y agotadísimas) que son la mayor fantasía de la temporada. Sin duda, un look donde marca tendencia los colores explosivos y que la llevó al triunfo.

Zapatilla Gazelle Bold, de Adidas (120 euros)

ZAPATILLA GAZELLE BOLD FOTO: adidas

Ha llegado el momento de inspirarnos en Sara Baceiredo para empezar febrero con buen pie y una dosis de optimismo en nuestros looks.