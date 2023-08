Violeta Mangriñán deja de lado la tendencia Barbiecore con este vestido mini de estilo 'lady' en celeste

Si hay una prenda que abunda en nuestro armario es, sin duda, los vestidos. Los podemos encontrar en tiendas en todo tipo de estilos, desde el clásico vestido negro, como este vestido midi de Rocío Osorno, hasta los más llamativos y de colores flúor como el vestido rosa y naranja de Paula Echevarría, sin olvidar aquellos más cortitos y de estilo 'lady' que todas usamos durante los meses de verano. Violeta Mangriñán es, sin lugar a dudas, una de las influencers que más vestidos usa en su día a día e incluso para ocasiones más especiales. Si bien durante los meses de invierno opta por 'total looks' más básicos y todoterreno, como por ejemplo este 'total denim' que Violeta lució hace unos meses y que causó mucha sensación, durante los meses de verano Violeta se transforma y saca a relucir su lado más 'lady'. ¿En qué consiste el estilo 'lady'? No es más que usar vestidos o faldas con vuelo en tonalidades claras sobre todo blancos, rosas, celestes o lilas (tonos pasteles), como este vestido mini que Violeta calado, blanco y con motivos en lilas y verdes que lució para una tarde de recados en Madrid, o en el día de hoy, quien nos ha conquistado con un vestido de la firma de Alice Campello de cuello cuadrado, muy cortito, con mucho vuelo y en tono celeste. Y es que, pese a que la tendencia 'Barbiecore' está a la orden del día, Violeta deslumbra con este vestido que sienta fenomenal a las chicas morenas.

Sacando su lado más lady, la influencer se ha decantado por llevar todos los accesorios en celeste también, apostando por un lazo -quizá sea el accesorio más icónico del look- con un semi recogido en el pelo, al igual que unos tacones en tono plata y, como toque final, un bolso mini de la misma tonalidad que el vestido. Esta prenda tan icónica ha llamado mucho la atención de sus seguidoras, pues se trata de una prenda mini, con mucho vuelo y con un diseño 'cut out' en el pecho y escote partir de dos tirantes anchos que sujetan el vestido y hacen que realce aún más el pecho, creando un efecto visual muy bonito. Como toque final y para seguir con el estilo 'lady', Violeta Mangriñán apuesta por unos pendientes de perlas, una opción que nos transporta a nuestra infancia y que da ese plus de elegancia y sofisticación al look. Sin más, un vestido que podría convertirse en un fondo de armario y que podemos usar cada verano, ya que se trata de un modelo atemporal.

Vestido creta, de Akala Studio (92,00€)

Un vestido que podemos usar para todo tipo de ocasiones, Violeta Mangriñán acierta rotundamente con este look.