Violeta Mangriñán nos deleita con un vestido de punto de Mango, ahora rebajado, que todas las amantes de la moda querrán llevar este otoño

Violeta Mangriñán parece que ha puesto fin a sus vacaciones en la playa, y es que, la influencer nos ha dejado un sinfín de looks que no ha pasado desapercibidos en redes y que ha conquistado a todas sus seguidoras. Este verano Violeta ha usado las prendas más en tendencia, cuyo hilo conductor es el blanco, el color que más favorece cuando nuestra piel se torna más bronceada. Si bien hace unas semanas veíamos a Violeta Mangriñán con el vestido blanco mini más elegante, básico, con motivos lilas y verdes perfecto para una tarde en Ibiza con amigas, hace unos días nos volvía a enamorar con un bikini de Oysho que Violeta nos mostraba en sus redes sociales, un bikini blanco con flores verdes y azules que nos evoca al mediterráneo. Sin duda, Violeta Mangriñán es una referente para muchas chicas que buscan en ella inspiración a la hora de crear sus propios looks. Ella es una gran amante de los vestidos y, en verano, aún más, sobre todo aquellos vestidos minis, como este vestido celeste que Violeta Mangriñán de la firma de moda de Alice Campello y que combinaba con un maxi lazo en el pelo. Ayer, la influencer hablaba en sus redes sociales que iba a pasar unos días en su pueblo natal, donde justamente nos enseña uno de sus vestidos estrellas de cara al otoño. Se trata de un vestido largo de punto en tono camel de Mango, ahora rebajado, siendo esta una opción perfecta que podemos usar de cara al otoño.

Son muchas las influencers que están enseñándonos sus propuestas de looks más otoñales, ya que, con el verano que está a punto de acabar, todas las amantes de la moda ya están yendo a sus tiendas favoritas a hacerse con las prendas más en tendencia y otoñales de la nueva colección. Creemos que las botas cowboy seguirán siendo tendencia este otoño, y es que, tal y como nos mostraba Sara Baceiredo con botas cowboy y minifalda y tank top en sus redes sociales, este look promete ser un básico de fondo de armario este septiembre. Otra de las influencers que está pasando unas vacaciones en algún lugar en el que hace frío es Anna Padilla, quien nos sorprendía en el día de ayer con una bomberde Zara, siendo este tipo de chaquetas un imprescindible cuando el calor deja de ser tan intenso. Pero, sin lugar a dudas, la prenda más icónica de nuestro armario de cara al otoño es el vestido midi de punto.Violeta Mangriñán lo sabe y así nos lo demuestra con este vestido midi de punto en camel que ella ha combinado con unas sandalias planas blancas. Un look todoterreno, elegante y perfecto para crear looksde oficina.

Vestido punto abertura espalda, de Mango (17,99 €)

Vestido punto Mango

Una opción perfecta para la vuelta a la rutina, ya que es un tejido que no aporta mucha calidez y es elegante.