Virginia Troconis celebra el cumpleaños de su hija con el vestido más elegante y atemporal del otoño

Virginia Troconis ha vuelto a conquistar las redes sociales con un look tan sofisticado como natural. La venezolana ha celebrado el cumpleaños de su hija en una jornada muy especial, y para la ocasión ha elegido un vestido que define la elegancia contemporánea con ese toque clásico que tanto la caracteriza. Se trata del vestido ST.017 en color marrón de Coosy, una de las firmas españolas más queridas por las invitadas que buscan prendas con sello nacional y diseños que nunca pasan de moda.

El vestido de invitada que favorece a todas las siluetas

El modelo elegido por Virginia Troconis tiene un patrón que sienta bien a todas las figuras. De corte midi y sin mangas, combina rayas diagonales en tonos chocolate y negro, un diseño pensado para estilizar la silueta y aportar movimiento. El tejido estructurado con el que está confeccionado otorga cuerpo y caída, mientras que la falda con volumen y vuelo ligero añade dinamismo y elegancia a cada paso.

El look de Virginia Troconis. Instagram @virtroconis

El escote redondeado y el ajuste entallado en la parte superior hacen que este vestido sea perfecto tanto para un evento de día como para una cena especial. Además, Virginia ha sabido darle su propio toque, incorporando un cinturón negro fino que define aún más la cintura y equilibra la forma del conjunto.

Así lo ha combinado Virginia Troconis

Para su celebración familiar, la modelo ha combinado el vestido con unas sandalias doradas de tacón fino, un accesorio que aporta luz y contraste al conjunto, demostrando que el marrón puede ser tan sofisticado como el negro cuando se combina con los complementos adecuados. En cuanto al peinado, ha apostado por su melena suelta y ligeramente ondulada, aportando frescura y naturalidad al look.

Sin necesidad de grandes joyas ni artificios, Virginia demuestra que menos es más cuando se trata de estilo. Su look transmite esa elegancia relajada tan característica en ella: perfecta para una jornada emotiva y familiar, pero sin renunciar al glamour.

Un vestido ideal para bodas de otoño y eventos especiales

El vestido ST.017 marrón de Coosy, disponible en la web de la firma por 235 euros, es una opción versátil para cualquier tipo de evento esta temporada. Desde bodas de otoño hasta celebraciones al aire libre o comidas de empresa, esta prenda combina atemporalidad y tendencia a partes iguales.

Vestido rayas. Coosy

Su estampado de rayas diagonales, unido a la mezcla de tonos cálidos, lo convierte en una elección ideal para quienes buscan un equilibrio entre sobriedad y estilo. Además, al tratarse de un diseño midi, resulta una apuesta segura tanto para invitadas como para quienes desean un look elegante sin recurrir al largo clásico.

Virginia Troconis ha vuelto a dar una lección de estilo demostrando que la moda española tiene mucho que decir cuando se trata de vestir con elegancia. Y, una vez más, su elección no ha pasado desapercibida: el vestido de Coosy se ha convertido ya en uno de los más buscados del momento.